Unidad Popular inició su campaña en Neuquén

Los candidatos a diputados nacionales expusieron sus propuestas, durante un acto que tuvo lugar en la ciudad capital.

Durante un acto que tuvo lugar en el salón de la Asociación mutual de la UNCo (AMUC), Unidad Popular (UP) presentó este sábado a sus candidatos a diputados nacionales por Neuquén . De este modo, puso rumbo a las legislativas del 26 de octubre próximo.

En principio, este partido que tiene a su principal referente en el ex diputado provincial y ex dirigente de ATE Neuquén, Raúl Dobrusín, había iniciado conversaciones con los socios políticos de Fuerza Patria (PJ, etc.); pero sus representantes se fueron defraudados por la insistencia con viejas prácticas que no están dispuestos a digerir. Entre ellas, las designaciones de candidatos a dedo desde Buenos Aires, según informaron desde la fuerza política.

Durante el acto en el que el salón estuvo colmado de concurrentes, los candidatos destacaron que defender a Neuquén no es otra cosa que defender el trabajo, la educación y la salud pública . Del mismo modo, subrayaron su r espaldo a la universidad pública , a la que definieron como uno de los caminos más genuinos rumbo al progreso social.

La defensa de los derechos de los niños, el fortalecimiento del sistema educativo y la reivindicación del trabajo como pilar del desarrollo, fueron otras de las consignas.

UP lleva, en su lista, a los siguientes candidatos a diputados nacionales: Claudio Vásquez, Anahí Ruarte y Santiago Quintulen; mientras que los suplentes son: Alba Elena San Martín Sandoval, Juan Manuel Álvarez y Ana María del Carmen Burgos.

Este sábado hablaron ante vecinos y militantes de distintas localidades que se comprometieron a recorrer cada pueblo y localidad, para llevar la propuesta con la que buscan llegar al Congreso.