Elecciones en Provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios y se esperan los resultados

Javier Milei rumbo al búnker
El Presidente ya salió junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, desde la quinta de Olivos al búnker de La Libertad Avanza en La Plata.
Este domingo los bonaerenses acudieron a las urnas para renovar diputados y senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.
En el marco de las elecciones 2025, este domingo 7 de septiembre se votó en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.
La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.
La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.
Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:
Fuerza Patria
Candidatos a Diputados:
Candidatos a Senadores:
Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)
Candidatos a Diputados:
Candidatos a Senadores:
Somos Buenos Aires
Candidatos a Diputados:
Candidatos a Senadores:
Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)
Candidatos a Diputados:
Candidatos a Senadores:
Frente Potencia
Candidatos a Diputados:
Candidatos a Senadores:
Nuevo MAS
Candidatos a Diputados:
Candidatos a Senadores:
Alianza Unión Liberal
Candidatos a Diputados:
Candidatos a Senadores:
Javier Milei ha convertido las elecciones legisladores en una batalla a todo o nada contra el peronismo kirchnerista, responsables del mal en Argentina, según su lectura de la política. La cita es este domingo en Buenos Aires, la provincia más grande y más poblada del país, y también el último refugio de los herederos de Juan Perón, encarnados en Axel Kicillof, el gobernador, y Cristina. Los sondeos dan un empate técnico, como recuerda Milei, aunque en todas las proyecciones la diferencia mínima es a favor del peronismo.
“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo”, insistió una y otra vez Milei durante la campaña. La apuesta por Buenos Aires es de altísimo riesgo para el libertario. Por tratarse de una elección local, el poder territorial de los intendentes de los 135 municipios provinciales pesa más que el arrastre que pueda tener una figura nacional.
