Elecciones en Provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios y se esperan los resultados

Live Blog Post

Carlos Bianco confirmó a qué hora se conocerán los resultados

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló ante la prensa tras el cierre de los comicios y aseguró que la jornada electoral transcurrió sin inconvenientes. El funcionario confirmó también que los primeros resultados se publicarán pasadas las 21, cuando estén cargados más del 30% de los datos de cada Sección electoral.

“Hoy es un día realmente histórico, es la primera vez que hacemos unas elecciones desdobladas de las nacionales. Y nunca una provincia hizo una elección con más de 14 millones de electores”, dijo la mano derecha de Kicillof.

“La jornada ha transcurrido con total normalidad en los casi 7 mil locales de votación. Hubo algunas demoras usuales, pero a las 10 ya teníamos todas las mesas abiertas y la gente pudo votar con tranquilidad. No hubo largas filas, fue un proceso rápido y bien organizado”, agregó.