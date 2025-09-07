El clima en Neuquén

La Mañana Buenos Aires

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios y se esperan los resultados

Este domingo los bonaerenses acudieron a las urnas para renovar diputados y senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios y se esperan los resultados
Sebastián Fariña Petersen
Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de las elecciones 2025, este domingo 7 de septiembre se votó en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.

La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.

Live Blog Post

Javier Milei rumbo al búnker

El Presidente ya salió junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, desde la quinta de Olivos al búnker de La Libertad Avanza en La Plata.

Live Blog Post

Leila Gianni: "Vamos arriba"

La exfuncionaria de Desarrollo Social y actual candidata a concejal por La Matanza de La Libertad Avanza (LLA), Leila Gianni, aseguró que su lista está arriba en el conteo de votos parcial, a la espera de los primeros resultados oficiales. Además, afirmó que el peronismo perdió en las mesas que votaron Verónica Magario y Fernando Espinoza en La Matanza.

“Estamos muy contentos por el trabajo que hemos hecho. Nos están pasando los resultados de las primeras actas. Vamos arriba. Estamos contentos con la participación. Fue muchísima gente a expresar su voluntad. Lo que pedimos siempre es que se respete la voluntad popular”, señaló Gianni a la prensa.

Live Blog Post

Javier Milei irá al búnker de La Libertad Avanza que espera los resultados con cautela

Pasadas las 19, se confirmó que el Presidente estará junto a sus candidatos seccionales en el búnker libertario cuando se conozcan los resultados. En el lugar, ya se encuentran Santiago Caputo, Iñaki Gutiérrez, Guillermo Montenegro y otras figuras relevantes del espacio.

Live Blog Post

Carlos Bianco confirmó a qué hora se conocerán los resultados

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló ante la prensa tras el cierre de los comicios y aseguró que la jornada electoral transcurrió sin inconvenientes. El funcionario confirmó también que los primeros resultados se publicarán pasadas las 21, cuando estén cargados más del 30% de los datos de cada Sección electoral.

“Hoy es un día realmente histórico, es la primera vez que hacemos unas elecciones desdobladas de las nacionales. Y nunca una provincia hizo una elección con más de 14 millones de electores”, dijo la mano derecha de Kicillof.

“La jornada ha transcurrido con total normalidad en los casi 7 mil locales de votación. Hubo algunas demoras usuales, pero a las 10 ya teníamos todas las mesas abiertas y la gente pudo votar con tranquilidad. No hubo largas filas, fue un proceso rápido y bien organizado”, agregó.

Embed
Live Blog Post

Sebastián Pareja habló desde el búnker de La Libertad Avanza

Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. La libertad avanza en la provincia de Buenos Aires. Vamos a esperar un poquito los primeros cómputos como para saber hacia donde se ha decidido la ciudadanía. Estamos orgullosos”, dijo el armador bonaerense de la Libertad Avanza, Sebastián Pareja, fue el primer dirigente en hablar desde el búnker libertario en La Plata.

Además, agregó: “La elección fue buena. Más allá de las trampas de la vieja política, como los colores de las boletas, robar boletas, el hecho que hayamos puesto un ejército de 45.717 fiscales, hace que uno se sienta más respaldado. Que el bonaerense sepa que LLA se prepara para gobernar la provincia".

Embed

Live Blog Post

Cerraron los comicios y se esperan los resultados

Pasadas las 18 horas de una jornada sin mayores sobresaltos, el distrito con mayor densidad poblacional y amplitud territorial de la República Argentina cerró los comicios de una elección que se presenta decisiva tanto para el oficialismo provincial como para el Nacional.

Por un lado, el Gobierno de Javier Milei busca ganar terreno en una provincia dominada por el peronismo y revalidar sus primeros dos años de gestión. Por otro, el gobernador Axel Kicillof tiene que revalidar su decisión de desdoblar las elecciones para el frente interno, que le criticó fuertemente la decisión, y tratar de poblar la legislatura provincial de voluntades propias para refrendar allí con mayor facilidad los proyectos del Ejecutivo.

¿Quiénes son los principales candidatos?

Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:

Elecciones 2025 provincia de Buenos Aires
Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

Fuerza Patria

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Diego Nanni
  • 3° Sección: Verónica Magario
  • 6° Sección: Alejandro Di Chiara
  • 8° Sección: Ariel Archanco

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Gabriel Katopodis
  • 4° Sección: Diego Videla
  • 5° Sección: Fernanda Raverta
  • 7° Sección: María Inés Laurini

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Natalia Blanco
  • 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
  • 6° Sección: Oscar Liberman
  • 8° Sección: Juan Osaba

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Diego Valenzuela
  • 4° Sección: Gonzalo Cabezas
  • 5° Sección: Guillermo Montenegro
  • 7° Sección: Alejandro Speroni

Somos Buenos Aires

Candidatos a Diputados:

  • 3° Sección: Pablo Domenichini
  • 6° Sección: Andrés De Leo
  • 8° Sección: Pablo Nicoletti

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Julio Zamora
  • 4° Sección: Pablo Petrecca
  • 5° Sección: Matías Balsamello
  • 7° Sección: Fernando Martini

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Jorge Núñez
  • 3° Sección: Nicolás del Caño
  • 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
  • 8° Sección: Laura Cano

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Romina del Pla
  • 4° Sección: Luciano Roggero
  • 5° Sección: Alejandro Martínez
  • 7° Sección: Daniel Marín

Frente Potencia

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Ariel Bianchi
  • 3° Sección: Santiago Mac Goey
  • 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
  • 8° Sección: Jorge Metz

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Felix Lonigro
  • 4° Sección: Andrea Passerini
  • 5° Sección: Fabio Adrián Molinero
  • 7° Sección: Pedro Vigneau

Nuevo MAS

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Florencia González
  • 3° Sección: Juan Cruz Ramat
  • 6° Sección: Paula Abal
  • 8° Sección: Facundo Díaz

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Lucas Correa
  • 4° Sección: Emilio Almada
  • 5° Sección: Marcos Pascuan
  • 7° Sección: Sofía Carneiro

Alianza Unión Liberal

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Luciano Busso
  • 3° Sección: Alejandro Mansilla
  • 6° Sección: José Luis Giannasi
  • 8° Sección: Diana Zonaro

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Eduardo Bisognin
  • 4° Sección: Carlos Dalfonso
  • 5° Sección: Horacio Rivara
  • 7° Sección: Eduardo Rocha

Una elección clave para Javier Milei

javier y karina milei
Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires serán clave para analizar la imagen del Gobierno de Javier Milei.

Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires serán clave para analizar la imagen del Gobierno de Javier Milei.

Javier Milei ha convertido las elecciones legisladores en una batalla a todo o nada contra el peronismo kirchnerista, responsables del mal en Argentina, según su lectura de la política. La cita es este domingo en Buenos Aires, la provincia más grande y más poblada del país, y también el último refugio de los herederos de Juan Perón, encarnados en Axel Kicillof, el gobernador, y Cristina. Los sondeos dan un empate técnico, como recuerda Milei, aunque en todas las proyecciones la diferencia mínima es a favor del peronismo.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo”, insistió una y otra vez Milei durante la campaña. La apuesta por Buenos Aires es de altísimo riesgo para el libertario. Por tratarse de una elección local, el poder territorial de los intendentes de los 135 municipios provinciales pesa más que el arrastre que pueda tener una figura nacional.

