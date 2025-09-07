Feria de Ciencias Provincial: eligen a estudiantes neuquinos que irán a la instancia nacional

Se trata de 16 proyectos. La nueva edición se realizó en el Espacio Duam. En total se presentaron 66 trabajos.

Se realizó la semana pasada la 47° Feria Provincial de Ciencias, Artes, Matemáticas y Tecnología 2025, que se realizó en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén.

En la ocasión, se expusieron 66 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 16 que participarán de la edición nacional .

image

De acuerdo con los ejes propuestos, la instancia Tecnológica y Temática será en la ciudad autónoma de Buenos Aires; Matemáticas en Misiones y Científica en Salta.

Entrega de materiales

Como parte del cierre del evento organizado desde el Programa de Ferias, que depende de la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, se entregaron 46 microscopios digitales a las instituciones que participaron, luego de transitar las instancias de Feria Escolar y Zonal, en la etapa provincial.

image

Fueron seleccionados para ser parte de la instancia Nacional, por el eje de Matemática, “CocinArte” de la escuela primaria N°314 de Rincón de los Sauces; y “Diseñamos Nuestro Spinner Geométrico”, del Colegio Jean Piaget.

Artes

Para el eje Artístico viajarán estudiantes que expusieron su propuesta denominada “PigmentARTE” del Jardín N°31 de Neuquén capital; “Fauna del Viento y la Roca”, de la primaria N°314 de Rincón de los Sauces; “Tejido Sonoro”, del CPEM N°90 de Villa Pehuenia; y “Sistema de Lectura Musical Neuquina”, del CIA N°1 de Cutral Co.

image

Por el eje Científico, viajarán con la experiencia llamada “El Poder del Agua” la escuela primaria N°31 de El Cholar; “La Ciencia detrás de los Tintes” de la primaria N°90 de Villa Pehuenia; “El Zumbido del Cambio” del CPEM N° 4 de Chos Malal y “Rinconcito de Aromas” de la primaria N°335 de Rincón de los Sauces.

image

En tanto, a través del Tecnológico, fueron seleccionados “Filtro de Agua” de la EPEA N°3 de San Patricio del Chañar; “Nova FormTech” de la EPET N°11 de Zapala; “Educa Señas” del EIAJD N°2 de Neuquén y “Revalorizando la Rosa Mosqueta” del CPEM N°14 de Aluminé.

Finalmente, dos experiencias participarán desde el eje Temático, “Del Cerro Colorado al Jardín 47” del jardín homónimo y “Aventuras Saludables, Frutín y Verduras al Rescate” del IMA de Junín de los Andes.

image

Laura Torres, referente de la Feria, comentó que “la instancia no se plantea como una competencia sino como un espacio para compartir proyectos entre las distintas instituciones”. En esa línea, celebró que “algunos proyectos nos van a representar en las fases siguientes” del ámbito nacional.