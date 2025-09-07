Elecciones en Provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria logró un triunfo contundente

Live Blog Post

Sin felicitar a Fuerza Patria, Milei reconoció la derrota: "Hay que aceptar el resultado"

El presidente Javier Milei reconoció públicamente la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo desde el búnker montado en La Plata, acompañado por su hermana Karina Milei y dirigentes del espacio, luego de confirmarse la victoria de Fuerza Patria en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados. Hemos tenido un revés electoral”, afirmó el mandatario en un tono autocrítico.

El jefe de Estado aseguró que los resultados reflejan la estructura electoral del peronismo en territorio bonaerense: “Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, indicó.

Y agregó: “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”. A pesar del resultado adverso, Milei sostuvo que la elección marca un piso para su espacio y anticipó que ya trabajan con la mirada puesta en los comicios nacionales del 26 de octubre.

"Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar", dijo.

El Presidente también señaló que el oficialismo realizará una revisión interna: “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica. No hay opción, vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”.