Elecciones en Provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria logró un triunfo contundente

Este domingo los bonaerenses acudieron a las urnas para renovar diputados y senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.

Sebastián Fariña Petersen
Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

EN VIVO

En el marco de las elecciones 2025, este domingo 7 de septiembre se votó en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.

La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.

Live Blog Post

Sin felicitar a Fuerza Patria, Milei reconoció la derrota: "Hay que aceptar el resultado"

El presidente Javier Milei reconoció públicamente la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo desde el búnker montado en La Plata, acompañado por su hermana Karina Milei y dirigentes del espacio, luego de confirmarse la victoria de Fuerza Patria en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados. Hemos tenido un revés electoral”, afirmó el mandatario en un tono autocrítico.

El jefe de Estado aseguró que los resultados reflejan la estructura electoral del peronismo en territorio bonaerense: “Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, indicó.

Y agregó: “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”. A pesar del resultado adverso, Milei sostuvo que la elección marca un piso para su espacio y anticipó que ya trabajan con la mirada puesta en los comicios nacionales del 26 de octubre.

“Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar”, dijo. “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar”, dijo.

El Presidente también señaló que el oficialismo realizará una revisión interna: “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica. No hay opción, vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”.

El resultado, sección por sección

Fuerza Patria ganó en seis de las ocho secciones electorales y sacó más de 13 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza. De esta manera, el peronismo logró una victoria amplia en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Con el 47% de los votos y triunfos en seis de las ocho secciones electorales, el espacio Fuerza Patria superó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza (LLA), que solo logró imponerse en la quinta y sexta secciones.

Primera sección: (4.800.000 votantes): Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) alcanzó más del 47% y superó por 10 puntos a Diego Valenzuela (LLA). Se reparten 5 senadores para FP y 3 para LLA.

Segunda sección: Diego Nanni (FP) ganó por 6 puntos sobre Natalia Blanco (LLA). Ambos espacios obtienen 4 diputados.

Tercera sección: Verónica Magario (FP) superó el 53% de los votos. Maximiliano Bondarenko (LLA) no llegó al 30%. Fuerza Patria suma 10 diputados y LLA, 6.

Cuarta sección: Diego Videla (FP) obtuvo más del 40% y superó por 10 puntos a Gonzalo Cabezas (LLA). Reparto de senadores: 3 para FP y 2 para LLA.

Quinta sección: Guillermo Montenegro (LLA) se impuso a Fernanda Raverta (FP) por 4 puntos. LLA se queda con 3 senadores y FP con 2.

Sexta sección: Oscar Liberman (LLA) ganó por 7 puntos a Alejandro Dichiara (FP). Reparto de diputados: 5 para LLA y 4 para FP.

Séptima sección: María Inés Laurini (FP) ganó y su lista se llevó las 3 bancas de senadores provinciales.

Octava sección (La Plata): Fuerza Patria ganó por 6 puntos. Se reparten 3 diputados por lado. Francisco Adorni fue el principal candidato de LLA.

Cristina Kirchner salió al balcón y festejó en redes: "¿Viste Milei?"

Datos oficiales: contundente triunfo de Fuerza Patria

Con más del 83% de las mesas escrutadas, el frente peronista Fuerza Patria se impone con el 46,93% de los votos, contra el 33,86% de La Libertad Avanza. Una diferencia de más de 13 puntos.

Además, de las ocho secciones electorales, el oficialismo provincial se habría impuesto en al menos 6, incluso en aquellas históricamente esquivas para el espacio.

El espacio Somos Buenos Aires obtuvo el 5,41% de los votos, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad el 4,37%.

Gabriel Katopodis: "La provincia le pone un freno a Javier Milei"

"Tenemos los datos muy avanzados en casi todos los municipios de la Primera. Hoy la Provincia le pone un freno a Milei. Quería construir un país partido en dos, totalmente injusto. Hoy ese proyecto se termina porque buena parte de los bonaerenses le están diciendo que no", manifestó el candidato en la primera sección electoral.

Sebastián Galmarini: "Es un escenario de triunfo"

"Estamos contentos, la tasa de participación fue importante. Creemos que estamos en un escenario de triunfo bastante importante, pero tenemos que esperar hasta las 21 para publicar los resultados. Queremos saludar a todos los candidatos de todos los municipios, son sin duda parte central de este triunfo", expresó el candidato a diputado provincial, Sebastián Galmarini.

El gabinete de Kicillof llegó a la sede de Fuerza Patria

A minutos de los primeros resultados oficiales, todo el gabinete del gobernador Axel Kicillof llegó a la sede de Fuerza Patria en La Plata con un marcado optimismo. Según trascendidos, se trataría de un triunfo contundente de Fuerza Patria que superaría a La Libertad Avanza por hasta 15 puntos en la provincia.

Javier Milei rumbo al búnker

El Presidente ya salió junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, desde la quinta de Olivos al búnker de La Libertad Avanza en La Plata.

Leila Gianni: "Vamos arriba"

La exfuncionaria de Desarrollo Social y actual candidata a concejal por La Matanza de La Libertad Avanza (LLA), Leila Gianni, aseguró que su lista está arriba en el conteo de votos parcial, a la espera de los primeros resultados oficiales. Además, afirmó que el peronismo perdió en las mesas que votaron Verónica Magario y Fernando Espinoza en La Matanza.

“Estamos muy contentos por el trabajo que hemos hecho. Nos están pasando los resultados de las primeras actas. Vamos arriba. Estamos contentos con la participación. Fue muchísima gente a expresar su voluntad. Lo que pedimos siempre es que se respete la voluntad popular”, señaló Gianni a la prensa.

Javier Milei irá al búnker de La Libertad Avanza que espera los resultados con cautela

Pasadas las 19, se confirmó que el Presidente estará junto a sus candidatos seccionales en el búnker libertario cuando se conozcan los resultados. En el lugar, ya se encuentran Santiago Caputo, Iñaki Gutiérrez, Guillermo Montenegro y otras figuras relevantes del espacio.

Carlos Bianco confirmó a qué hora se conocerán los resultados

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló ante la prensa tras el cierre de los comicios y aseguró que la jornada electoral transcurrió sin inconvenientes. El funcionario confirmó también que los primeros resultados se publicarán pasadas las 21, cuando estén cargados más del 30% de los datos de cada Sección electoral.

“Hoy es un día realmente histórico, es la primera vez que hacemos unas elecciones desdobladas de las nacionales. Y nunca una provincia hizo una elección con más de 14 millones de electores”, dijo la mano derecha de Kicillof.

“La jornada ha transcurrido con total normalidad en los casi 7 mil locales de votación. Hubo algunas demoras usuales, pero a las 10 ya teníamos todas las mesas abiertas y la gente pudo votar con tranquilidad. No hubo largas filas, fue un proceso rápido y bien organizado”, agregó.

Sebastián Pareja habló desde el búnker de La Libertad Avanza

Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. La libertad avanza en la provincia de Buenos Aires. Vamos a esperar un poquito los primeros cómputos como para saber hacia donde se ha decidido la ciudadanía. Estamos orgullosos”, dijo el armador bonaerense de la Libertad Avanza, Sebastián Pareja, fue el primer dirigente en hablar desde el búnker libertario en La Plata.

Además, agregó: “La elección fue buena. Más allá de las trampas de la vieja política, como los colores de las boletas, robar boletas, el hecho que hayamos puesto un ejército de 45.717 fiscales, hace que uno se sienta más respaldado. Que el bonaerense sepa que LLA se prepara para gobernar la provincia".

Cerraron los comicios y se esperan los resultados

Pasadas las 18 horas de una jornada sin mayores sobresaltos, el distrito con mayor densidad poblacional y amplitud territorial de la República Argentina cerró los comicios de una elección que se presenta decisiva tanto para el oficialismo provincial como para el Nacional.

Por un lado, el Gobierno de Javier Milei busca ganar terreno en una provincia dominada por el peronismo y revalidar sus primeros dos años de gestión. Por otro, el gobernador Axel Kicillof tiene que revalidar su decisión de desdoblar las elecciones para el frente interno, que le criticó fuertemente la decisión, y tratar de poblar la legislatura provincial de voluntades propias para refrendar allí con mayor facilidad los proyectos del Ejecutivo.

¿Quiénes son los principales candidatos?

Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:

Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

Una elección clave para Javier Milei

javier y karina milei
Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires serán clave para analizar la imagen del Gobierno de Javier Milei.

Javier Milei ha convertido las elecciones legisladores en una batalla a todo o nada contra el peronismo kirchnerista, responsables del mal en Argentina, según su lectura de la política. La cita es este domingo en Buenos Aires, la provincia más grande y más poblada del país, y también el último refugio de los herederos de Juan Perón, encarnados en Axel Kicillof, el gobernador, y Cristina. Los sondeos dan un empate técnico, como recuerda Milei, aunque en todas las proyecciones la diferencia mínima es a favor del peronismo.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo”, insistió una y otra vez Milei durante la campaña. La apuesta por Buenos Aires es de altísimo riesgo para el libertario. Por tratarse de una elección local, el poder territorial de los intendentes de los 135 municipios provinciales pesa más que el arrastre que pueda tener una figura nacional.

