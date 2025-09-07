Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 4.700 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3301, realizado este miércoles 3 de septiembre de 2025, puso en juego más de 4.100 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 693 millones de pesos . Salieron los números 20. 43, 33, 29, 24 y 39. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.594 millones de pesos . Salieron los números 44, 25, 06, 16, 39 y 42. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 500 millones de pesos y salieron los números 00, 42, 01, 39, 30 y 35. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 254 millones de pesos y los números favorecidos fueron 37, 43, 29, 13, 35 y 36. Hubo 6 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 42 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.