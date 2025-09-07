El cambio climático adelantó la llegada de flamencos al Parque Provincial Tromen

Los flamencos y diversas aves marcaron su regreso a esta área protegida. El calentamiento global anticipa estas llegadas a la laguna del parque nacional.

La semana pasada se conoció unas increíbles imágenes que muestran el regreso de diversas aves al Parque Provincial Tromen , a 40 kilómetros de Chos Malal . En esta ocasión, se pudo reconocer a flamencos que regresan a la laguna luego de las bajas temperaturas.

Estas aves regresan a los humedales del Tormen que son de una importancia internacional para la conservación de la biodiversidad. Según explicó el guardaparque Rodolfo Freire a LMNeuquén , se cuenta con 117 especies de aves, desde el cóndor andino a los flamencos.

Freire, quien se encuentra trabajando en el parque provincial hace 21 años, remarcó que debido al cambio climático las aves regresan antes de lo previsto. Aunque normalmente a fines de septiembre aparecen, ya se pueden apreciar cisnes de cuello negro, patos, flamencos, entre otro en el lugar.

flamencos parque nacional tromen (1)

"Los inviernos son más cálidos y permite que la laguna se descongele antes y regresen", indicó el guardaparque neuquino haciendo referencia también a las pocas nevadas y poca agua luego del complicado invierno que atravesó la cordillera nequina.

Respecto a la laguna a la que se refiere es la laguna Tromen, que se encuentra a 2120 metros sobre el nivel del mar, la cual se encuentra contigua al bañado Los Barros, un entramado de lagunas, pastizales húmedos y mallines que brindan sustento y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

El cambio climático, clave para comprender la llegada previa de las aves

"En 2010 se empezó a ver un cambio muy marcado. Empezamos a observar una sequía muy marcada, como cae tan poca nieve, tan poca lluvia, se secó entre 2020 y 2021. Se recuperó en 2023 y hoy -la laguna- tiene aproximadamente un 30% de agua", explicó el guardaparque.

Esta situación implica que "si no hay lluvia en los próximos meses, las aves se van a otras lagunas. La diferencia entre otras lagunas y la Tromen, es la cantidad y tipo de alimentación que pueden encontrar en esta última", indicó Freire.

Actualmente hay 1500 flamencos, que cuando llega el turismo, se van a lugares más tranquilos. Haciendo referencia a las fotos que se conocieron en los últimos días, indicó que "se mantenían todas juntas reparándose de la helada", y luego pueden llegar a migrar a otras lagunas.

El guardaparque, con basta experiencia, recomendó a la gente que llegue al parque provincial Tromen en esta temporada de primavera-verano que vayan con mascotas, "ya que empiezan a correr a las aves". "Pedimos que no estresen a las aves para sacarle una fotografía, es preferible disfrutar de lejos", concluyó.

tromen parque provincial

El área natural protegida El Tromen, en el Norte Neuquino a 40 km. de Chos Malal, es un humedal de gran importancia para nuestra provincia y un sitio de avistaje de aves extraordinario.

Para llegar a este lugar, el principal acceso es desde el paraje La Salada sobre la RN 40 a 8 km al norte de Chos Malal. Desde ahí son unos 24 km de ripio por las RP 2 y 37 hasta el acceso al parque.

También existen accesos desde Buta Ranquil y desde la localidad de Barrancas, pero es conveniente verificar el estado de los caminos previamente.