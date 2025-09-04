Rolando Figueroa lanzó la campaña por La Neuquinidad en Chos Malal

Con la presencia de los candidatos al Congreso Nacional, el espacio político del gobernador puso primera en el norte de la provincia.

En un concurrido acto en Chos Malal, La Neuquinidad, el espacio político del gobernador Rolando Figueroa , lanzó este jueves por la tarde su campaña de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Allí se hicieron presentes, además de militantes y dirigentes vinculados con el gobierno provincial, los candidatos que integran la lista titular para senadores, Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, y los primeros de la nómina a Diputados: la periodista Karina Maureira y el investigador del Conicet Joaquín Perrén. También se pudo observar, en primera fila frente al escenario, a los integrantes del gabinete y al intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido .

Figueroa destacó que este acto “no fue cualquier reunión, sino el primer paso , como el primer paso que en su momento dio la gente del norte para construir La Neuquinidad, porque este proyecto nació acá”.

“Créanme que la elección más importante que tenemos para la construcción del nuevo Neuquén es la del 26 de octubre”, dijo Figueroa y acotó que “no es una elección más, porque La Neuquinidad enfrentará en las urnas al sálvese quien pueda y lo hará con la convicción y certeza de que si a Neuquén le va bien a la Argentina le irá bien”.

La Neuquinidad Chos Malal

También aludió a las clásicas dicotomías de los partidos nacionales y, con ello, a los comicios provinciales que el próximo domingo se realizarán, por cargos legislativos, en Buenos Aires. “¿De qué nos sirve a los neuquinos que se peleen unos con otros?, por cuestiones que nada tienen que ver con nosotros, con nuestra realidad. Siempre, y de alguna forma, han estado peleándose para beneficio propio”, advirtió.

“Provincia diferente”

El gobernador sostuvo que “entre todos” se ha diseñado “una provincia totalmente diferente”, al subrayar el fortalecimiento de las “empresas públicas al servicio de la población” y la construcción de rutas y escuelas. “Somos nosotros los que buscamos las soluciones”, indicó.

“En Neuquén elegimos una forma de vivir totalmente diferente. En Neuquén nosotros elegimos trabajar como nosotros sabemos que debemos trabajar”, dijo y destacó que “acá hay personas de distintos partidos políticos”, que tiene como objetivo en común la defensa de la provincia.

Por su parte, Corroza señaló que se siente “muy honrada de encabezar esta lista”. Y, tras destacar que se encuentra entre quienes más recorrieron la provincia, señaló: “Lo que tengo es mucho amor por mi provincia; tengo conocimiento y aprendí al lado del mejor” y “ahora tenemos un modelo de gobierno que defender”.

La Neuquinidad Chos Malal 2

“Creo que la defensa del modelo es lo que tenemos que tener allá”, dijo en referencia al Congreso de la Nación. “Nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden, porque nosotros podemos ser la voz que defienda la neuquinidad, y porque ese es el gran objetivo que tenemos”, planteó.

Destacó que la lista de La Neuquinidad irá a las urnas con el respaldo de un modelo que prioriza a la Educación, la Seguridad y la Salud -como de hecho lo ha demostrado- es “una lista genuina, transparente, trabajadora, y diversa”. “Podemos mirar a la gente a la cara y decirle: lo que Rolo se comprometió, lo cumplió”, aseguró.

A su vez, Ousset indicó que fue muy importante haber realizado el acto inaugural en Chos Malal, “porque acá nació Neuquén, acá a unos kilómetros nació nuestro gobernador y acá nació La Neuquinidad”.

Subrayó que “siempre el norte estuvo postergado, pero ahora hicimos que la gente tuviera su voz y su representación en el gobierno de la provincia”.

Y que “ahora tenemos que dar un paso más, que es llevar esta voz al Congreso de la Nación, porque ¿Quién va a defender el empleo neuquino si no somos nosotros? ¿Quién va a defender el trabajo? ¿Quién va a defender la educación neuquina?”.