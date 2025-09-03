Miguel Ángel Pichetto formalizó el acuerdo con la alianza La Neuquinidad de Rolando Figueroa

El acuerdo de "colaboración política y estratégica" con el Encuentro Republicado Federal se formalizó este miércoles de cara a las elecciones de octubre.

El partido de Pichetto formalizó el apoyo con un acuerdo estratégico a los candidatos de La Neuquinidad en las legislativas del 26 de octubre.

El diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto llegó este miércoles a Neuquén capital para formalizar un acuerdo de “colaboración política y estratégica” entre su partido Encuentro Republicano Federal (ERF) y la alianza La Neuquinidad de Rolando Figueroa de cara a las elecciones legislativas de octubre .

La alianza se formalizó durante la conferencia de prensa que tuvo lugar a las 15 en el Hotel Tower de la capital neuquina . El rionegrino integra el bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara Baja y a nivel provincial, Encuentro Republicano Federal en Neuquén tiene como presidente a Juan Ríos, quien buscó sumarse al espacio La Neuquinidad semanas atrás.

“Estamos muy contentos de pertenecer a este espacio. Encuentro Republicano Federal es un partido reconocido legalmente en todo el país y en Neuquén ya tiene consolidación. Venimos de acompañar al gobernador Valdés en Corrientes y creemos que aquí también estamos en el lugar correcto , defendiendo los intereses de la Patagonia ” expresó Pichetto.

La conferencia de prensa contó con la participación del candidato a senador por La Neuquinidad, Juan Luis Ousset. El candidato valoró la incorporación de ERF al frente provincial, auguró nuevos desafíos en la defensa de los recursos y destacó la importancia del avanzar en acuerdos pragmáticos.

“Es un gusto para nosotros conformar esta alianza plural, abierta, que busca consolidar una propuesta nacional desde el modelo neuquino. Defendemos la salud, la educación y la seguridad públicas, con un Estado eficiente y presente en cada región de la provincial” indicó Ousset.

El candidato a senador por La Neuquinidad subrayó la necesidad de lograr una “mirada más federal y provincialista” en el Parlamento, en la misma medida que la provincia de Neuquén le aporta sus recursos al país. Aseguró que Neuquén no tiene esa representación en la actualidad y que trabajarán para revertirlo antes de las elecciones del 26 de octubre.

“Creemos en el poder de los acuerdos, en superar la grieta y llegar a puntos de diálogo que fortalezcan la representación de Neuquén en el Congreso” agregó el candidato.

Una alianza accidentada

La jueza federal Carolina Pandolfi no autorizó la inclusión de Encuentro Republicano Federal a la alianza La Neuquinidad porque ya estaba aprobada con todos los partidos integrantes originales. La nueva incorporación significaba armar una nueva acta constitutiva con todos los partidos integrantes.

Pandoldi ya había dictado el reconocimiento de la alianza La Neuquinidad con la conformación de los partidos originales Comunidad, PRO, Arriba Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, Frente Grande, Partido Socialista y Avanzar. Sin embargo, el partido de Pichetto formalizó el apoyo con un acuerdo estratégico a los candidatos en las legislativas del 26 de octubre.

Pichetto y su postura con el Gobierno Nacional

El diputado nacional expresó su postura frente a las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno nacional y fue crítico sobre la venta de inmuebles de entidades nacionales y el desarrollo inmobiliario con licitaciones poco transparentes.

“Vendieron el edificio del INTA en la calle Cerviño y ahora preparan la venta de tierras e instalaciones del Regimiento de Patricios, en pleno corazón de Palermo. Buscan armar un emprendimiento inmobiliario con LOS MISMOS EMPRESARIOS DE SIEMPRE. Están destruyendo y rematando patrimonio histórico nacional. Estemos preparados para evitarlo” publicó Pichetto en la red social X, luego de la conferencia de prensa.

El presidente del ERF cuestionó la política exterior del Presidente Javier Milei y la falta de formación de los diplomáticos para la Cancillería. Además, advirtió que se debe impulsar la industria argentina y cuidar las reservas de Banco Nacional de la República Argentina.

“Cuidado con la Argentina "china". Van a destruir todo, no va a quedar en pie ni el comercio ni la industria nacional. Por qué seguir subsidiando importaciones y viajes al exterior, cuando se puede impulsar la industria argentina y cuidar las reservas. Terminemos con las medidas electoralistas que resultan insostenibles y solo generan estancamiento de la actividad” concluyó Pichetto.