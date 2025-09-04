Ruta 7: avanza el asfalto en Cortaderas, la obra clave que ahorrará 100 kilómetros de viaje

"Es una obra muy importante y la estamos haciendo entre todos los neuquinos”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa supervisó este jueves el avance de la obra esperada hace más de 100 años: la pavimentación de la Ruta 7 en el tramo conocido como Cortaderas. Los trabajos permitirán acortar los tiempos de viaje y reducir en 100 kilómetros la distancia asfaltada entre Chos Malal y Neuquén capital.

Acompañado por el presidente de Vialidad provincial, José Dutsch , el gobernador supervisó el avance de los trabajos en los primeros 20 kilómetros sobre un total de 116. La obra permitirá saldar una deuda histórica con la Región Alto Neuquén.

Figueroa destacó que la concreción de la pavimentación es “un sueño que tenemos desde hace muchos años todos los neuquinos, pero fundamentalmente quienes hemos vivido en el norte”. “Es una obra muy añorada y muy requerida por todos los vecinos del norte. Va a modificar la transitabilidad hacia toda esta región por parte de todos los visitantes que vamos a tener y también por los habitantes”, indicó.

cortaderas figueroa ruta 7

“Una obra esperada, añorada y soñada por todos los habitantes del norte neuquino. Va a modificar la transitabilidad para poder llegar al norte de la provincia. Es una obra muy importante y la estamos haciendo entre todos los neuquinos”, manifestó.

Por su parte, Dutsch explicó que “ya comenzaron los movimientos de suelo y comenzó la obra” y consideró que la pavimentación de la ruta representa “el futuro de la zona norte”. “Estoy orgulloso porque cuando comenzamos la gestión hablábamos de la ruta 7 y todo el mundo creía que era solamente un anuncio. Acá estamos con la obra en construcción”, añadió.

YPF licitó y adjudicó a la empresa neuquina Servipet la construcción de los primeros 20 kilómetros de la Ruta 7. Este tramo tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y en los próximos meses se licitarán otros 70 kilómetros de la traza. Las obras permitirán acortar unos 100 kilómetros la distancia por camino pavimentado con el norte de la provincia.

El aporte de YPF forma parte de un acuerdo con el gobierno provincial, y busca mejorar la conectividad de la zona para optimizar la eficiencia y la productividad del desarrollo de Vaca Muerta.

Ruta 7, una causa público privada

El financiamiento y la licitación de la primera fase -llevada adelante hace un mes- estuvieron a cargo de YPF, en el marco de un acuerdo con el gobierno provincial. La empresa neuquina Servipet fue la adjudicataria de los trabajos para el tramo inicial. El proyecto se enmarca en un esfuerzo por mejorar la infraestructura de la zona para optimizar la eficiencia y la productividad relacionada con el desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales áreas de producción de hidrocarburos no convencionales del país.

La pavimentación de esta ruta representa una alternativa de acceso que permitirá a los viajeros y al transporte de carga acortar la distancia en unos 100 kilómetros con respecto a la traza actual. Este cambio en la conectividad vial se traduce en una disminución de los tiempos de traslado, lo cual impacta directamente en la logística y en la calidad de vida de las comunidades que dependen de esta vía para su comunicación con el resto de la provincia.

Históricamente, el acceso desde el norte de Neuquén hacia la capital provincial se ha realizado por caminos alternativos que implicaban mayores distancias y un tiempo de viaje prolongado. La finalización de esta nueva ruta pavimentada saldará esta deuda histórica en términos de infraestructura, ofreciendo una opción de viaje más directa y eficiente. Se ha señalado que cada kilómetro de esta ruta representa una inversión significativa, lo que pone de relieve la magnitud del proyecto.