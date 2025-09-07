Amplio operativo en San Martín de los Andes: el motivo de los siete allanamientos en simultáneo

Con diversas fuentes actuando en conjunto, el procedimiento se realizó en distintos domicilios y fueron demoradas varias personas. Los resultados del operativo.

Durante la mañana de este sábado se desplegó un importante operativo policial en distintos puntos de la ciudad de San Martín de los Andes , en el marco de una causa judicial que se encuentra en trámite en la Fiscalía local.

La medida, dispuesta por la Justicia y coordinada por la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, incluyó siete allanamientos simultáneos y la participación de más de cincuenta efectivos de distintas dependencias. En total se afectaron doce móviles, dos motoristas y personal de la Comisaría 23°, el Grupo Especial de Operaciones Policiales de Junín de los Andes, Comisaría 43°, Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, División Tránsito, División Antinarcóticos Zona Sur y la Brigada Rural de Junín, entre otras unidades.

Como resultado, varias personas fueron demoradas y puestas a disposición de la Fiscalía , mientras que en uno de los procedimientos se logró el secuestro de elementos de interés para la investigación , entre ellos una computadora portátil y artículos de uso doméstico.

allanamientos san martin de los andes (1)

Algunos allanamientos no arrojaron resultados positivos. Sin embargo, en uno de los domicilios se constató la ocupación irregular de un espacio vecinal, el cual fue restituido al municipio para su resguardo.

Las autoridades judiciales continúan con la evaluación de los elementos secuestrados y de las personas demoradas, en el marco de la investigación en curso.

Allanamientos en Junín de los Andes: secuestraron elementos robados y drogas

La semana pasada, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en una casa de deportes, personal de la Comisaría 25° de Junín de los Andes llevó a cabo dos allanamientos en distintos domicilios de la localidad que se encuentra a 41 km de distancia de San Martín.

Como resultado de los procedimientos dados el pasado viernes 29, la policía procedió al secuestro de diversos elementos vinculados al robo, quedando identificadas y notificadas las personas señaladas como presuntas autoras del ilícito.

A su vez, en uno de los inmuebles allanados, el personal interviniente constató la presencia de sustancias estupefacientes, encontrando gran presencia de cannabis y restos de cocaína.

En detalle, los efectivos policiales constataron la presencia de una bolsa de nylon con 29,9 gramos de material vegetal compatible con cannabis sativa, tres cigarrillos artesanales, una bolsa tipo "Ziploc" con 5,8 gramos de marihuana, dos bagullos con 5,2 gramos de sustancia vegetal, y un billete de diez pesos con restos presuntamente de clorhidrato de cocaína.

Estos elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.