Encontraron un segundo cuerpo tras la misteriosa desaparición de un tío y su sobrino

El hallazgo ocurrió en el mismo canal de riego, donde encontraron al primer cuerpo más temprano. Continúa la investigación para establecer lo sucedido.

En la tarde de este domingo fue hallado un segundo cuerpo en el canal de riego de General Enrique Godoy , en la zona de Tres Puentes, el mismo sector donde por la mañana apareció sin vida Santiago Martín Obreque (20). Se presume que pertenecería a su tío, Milton David García (35). Ambos desaparecieron misteriosamente el sábado por la madrugada.

El hallazgo se produjo alrededor de las 18:20 , a unos 50 metros del puente. Más temprano, el cuerpo de Obreque había sido encontrado a unos 800 metros del mismo sector. La identidad del segundo cuerpo será confirmada por las pericias en curso. La motocicleta Honda Titan 150 cc color azul en la que ambos se trasladaban aún no fue localizada según informó el medio LCR de Villa Regina.

El operativo se desarrolló con la participación de buzos de Choele Choel y Cipolletti , Bomberos de Huergo y Mainqué, efectivos policiales y personal de Criminalística. Se trabajó con drones, canoas y ganchos de rastreo para cubrir distintos tramos del canal, que presenta poca profundidad pero una corriente intensa.

hallazgo cuerpo tres puentes

Hipótesis e indicios

La principal hipótesis de los investigadores es que los dos hombres habrían sufrido un accidente cuando circulaban por la colectora sur de la Ruta 22. En ese sector, bajo un puente y en una curva pronunciada, se detectaron restos plásticos compatibles con una moto. El cuerpo de Obreque presentaba un golpe en la cabeza, dato que será cotejado en las pericias.

Durante la mañana, el padre de Obreque reconoció el cuerpo en el lugar, lo que permitió confirmar su identidad. En el caso del segundo cuerpo, se aguardan los informes forenses para establecer de manera oficial si corresponde a Milton David García. La Fiscalía a cargo del Dr. Polantinos dispuso la continuidad de los procedimientos y del relevamiento de pruebas.

Antecedentes de la desaparición

García y Obreque habían sido vistos por última vez el viernes a la madrugada en Avenida Colón, en Ingeniero Huergo. Cámaras de seguridad los registraron circulando hacia la margen sur de la Ruta 22. La denuncia formal por desaparición se radicó el sábado por la noche, tras lo cual se activó el protocolo de búsqueda con equipos especializados.

Familiares y vecinos acompañaron los rastrillajes durante toda la jornada y permanecieron en la zona mientras avanzaban las tareas de los equipos de emergencia. La investigación continuará para confirmar la identidad del segundo cuerpo, reconstruir la mecánica del hecho y dar con la motocicleta, considerada una pieza clave para el análisis del siniestro.