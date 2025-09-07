Pesca furtiva en el Limay: más de 20 truchas fueron secuestradas

Durante un control sobre la Ruta 40 en Nahuel Huapi, secuestraron 24 truchas y elementos de pesca por infracción a la Ley de Parques Nacionales.

En un operativo de rutina realizado durante la medianoche, personal del Destacamento Nahuel Huapi detuvo una camioneta Toyota Hilux que circulaba hacia San Carlos de Bariloche sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del kilómetro 2056. Se trataba de dos pescadores que intentaban trasladar ejemplares de trucha de las aguas del río Limay de manera ilegal.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que en la caja de la pick up transportaban varias piezas de trucha junto con elementos de utilizados para la pesca furtiva . Ante esta situación, se dio intervención a personal de Parques Nacionales – Seccional Limay , que labró las actas correspondientes.

Como resultado del procedimiento se secuestraron 24 truchas y un tarro de pesca , en el marco de una infracción a la Ley Nacional N° 22.351 de Parques Nacionales . Las personas identificadas fueron notificadas y quedaron a disposición de la autoridad competente.

pesca furtiva limay (1) El decomiso de truchas en el río Limay.

El operativo se desarrolló sin mayores incidentes, destacando la labor conjunta de las fuerzas policiales y de control ambiental en la preservación de los recursos naturales. Respecto a los ejemplares decomisados quedaron bajo resguardo de Parques Nacionales.

Caza y pesca ilegal: decomisaron armas, 12 truchas y un guanaco

A principios de agosto en distintos operativos, personal de Fauna secuestró un arma de fuego, decomisó los restos de un guanaco, 12 truchas y cuatro equipos de pesca.

Se realizaron operativos conjuntos entre las delegaciones de Fauna del Alto Neuquén y Confluencia en diversas zonas del interior provincial, incluyendo Auca Mahuida, Los Toldos y Los Trapiales. Los controles tuvieron como objetivo fiscalizar la caza y la pesca, preservar la fauna silvestre y concientizar a la población sobre el cumplimiento de la legislación vigente.

En uno de los procedimientos, el viernes se labró un acta de infracción por caza furtiva de un guanaco. Por este motivo, se procedió al secuestro de un arma de fuego y al decomiso de los restos del animal.

En tanto, el sábado se registraron cinco infracciones vinculadas a pesca ilegal. Según manifestaron los infractores, las truchas decomisadas -ocho arcoíris y cuatro marrones- habrían sido extraídas del lago Mari Menuco. Además, fueron secuestrados cuatro equipos de pesca utilizados para la actividad.

Consecuencias y sanciones

Las personas identificadas durante el operativo podrían enfrentar multas y sanciones administrativas en función de la Ley 2.539, que regula la conservación de la fauna en la provincia de Neuquén. Esta normativa establece penalidades para quienes capturen especies sin autorización o fuera de los períodos habilitados.

Desde los organismos de control se hizo un llamado a la comunidad a respetar las regulaciones y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la pesca furtiva o el tráfico de especies.

El operativo finalizó sin incidentes mayores, y el material decomisado quedó a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente disposición.