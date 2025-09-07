El clima en Neuquén

Entre memes y festejos, las redes estallaron por las elecciones en Buenos Aires

El humor y las curiosidades marcaron el pulso digital durante la jornada electoral, donde la creatividad popular se mezcló con la ansiedad por los resultados.

Durante la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, el ingenio argentino volvió a hacerse sentir. Plataformas como X se inundaron de memes que rápidamente se viralizaron y captaron la atención de medios nacionales. Mientras más del 60 % del padrón ejercía su derecho al voto, las redes sociales estallaban con humor, ironías y chistes que retrataban la espera de los resultados.

No faltaron las perlitas y situaciones insólitas que también se convirtieron en tendencia. Más allá de la risa, los memes también sirvieron como canal de crítica social. Varios usuarios compartieron imágenes alusivas al “3 %” junto al nombre de Karina Milei en el padrón, en referencia a recientes escándalos de corrupción, un ejemplo de cómo el humor digital combina celebración con protesta.

Así, la jornada electoral bonaerense se vivió en las calles, pero también en el espacio virtual, donde miles encontraron en la ironía una forma de participación ciudadana.

