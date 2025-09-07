Elecciones en Buenos Aires: las perlitas y curiosidades de la jornada

Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar este domingo en una elección clave para la Legislatura y cargada de anécdotas.

La provincia de Buenos Aires vivió este domingo una de las jornadas electorales más importantes del año. Con 14,3 millones de ciudadanos habilitados, se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales , además de la composición de los concejos deliberantes en los 135 municipios.

El resultado final tendrá un rol determinante para la gestión de Axel Kicillof, que buscará respaldo legislativo en la segunda mitad de su mandato, al tiempo que se convirtió en un primer test de peso para el gobierno de La Libertad Avanza rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

La jornada dejó postales insólitas, incidentes y curiosidades que sumaron color a un proceso electoral que se desarrolló en toda la provincia.

La mamá de Colapinto, protagonista inesperada

Una de las perlitas de la elección se dio en Pilar. Andrea Trofimczuk, madre del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, fue a votar en moto y llamó la atención al llevar puesto un casco que había usado su hijo cuando formaba parte de la academia Williams. El detalle se conoció apenas minutos después de que el joven corredor de 22 años finalizara el Gran Premio de Italia en el puesto 17.

Sin dar declaraciones, Trofimczuk cumplió con su obligación cívica y se retiró del establecimiento, cerrando una secuencia que se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Prófugos detenidos en las urnas

Como suele ocurrir en cada comicio, varios prófugos de la Justicia fueron detenidos cuando intentaban votar. En Villa Fiorito, la Policía Federal atrapó a un hombre buscado desde 2020 por un robo bajo la modalidad “piratas del asfalto”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la detención en redes sociales con un mensaje que reavivó la polémica política.

En Tigre, en tanto, la Bonaerense arrestó a un hombre acusado de abuso de armas agravado. Hubo procedimientos similares en Quilmes, La Plata, La Matanza y San Nicolás, lo que confirmó que las elecciones son también terreno fértil para que las fuerzas de seguridad atrapen a quienes creen que en la urna encontrarán impunidad.

Escándalos con fiscales libertarios

La jornada también estuvo marcada por situaciones insólitas protagonizadas por fiscales de La Libertad Avanza. En La Plata, uno de ellos intentó abrir una urna con un cuchillo que llevaba en su mochila. El hecho obligó a la intervención policial, que lo obligó a dejar el objeto en su auto para poder continuar con la tarea.

Horas más tarde, en Villa de Mayo (Malvinas Argentinas), otro fiscal libertario fue detenido tras ser sorprendido robando boletas de la agrupación Fuerza Patria. El hombre, identificado como Gonzalo Fabián González, fue filmado por un votante cuando guardaba fajos de boletas en un sobre. La escena generó escándalo en la escuela y derivó en su retiro por parte de la policía.

Cruces políticos y escenas curiosas

La diputada nacional Lilia Lemoine también fue protagonista de la jornada. En Vicente López, acompañó a Karina Milei a votar y terminó en un fuerte cruce con periodistas, a quienes acusó de perseguirla y acosarla. Los comunicadores, por su parte, desmintieron la versión y calificaron la escena como “un auténtico circo político”.

El diputado José Luis Espert, en tanto, protagonizó un episodio llamativo al recoger un micrófono que se le cayó a un cronista y seguir respondiendo como si nada hubiera pasado.

Insólito: le tocaba ser presidente de mesa y salió corriendo

En Bahía Blanca, un veterano de Malvinas se convirtió en presidente de mesa ante la ausencia del titular. Carlos Vicente Koren asumió el rol a las 9 de la mañana y expresó: “Le pusimos el pecho a las balas, ahora a las responsabilidades”.

Muy distinta fue la situación en La Plata y Mar del Plata, donde dos ciudadanos designados para presidir mesas intentaron huir. En uno de los casos, un joven de 21 años fue alcanzado por la policía cuando corría media cuadra para evitar la designación, y debió regresar al colegio para cumplir con su obligación.

Kicillof se emocionó al hablar de su hijo

El gobernador Axel Kicillof votó en La Plata junto a su esposa y se mostró conmovido porque fue la primera vez que su hijo mayor participó de una elección. Además, aprovechó para dejar facturas en cada una de las mesas del establecimiento como gesto de agradecimiento a las autoridades de mesa.

Otras postales

En Lanús, vecinos colocaron una silueta tamaño real del fotoperiodista Pablo Grillo, herido en marzo en una protesta frente al Congreso, frente a la escuela donde le correspondía votar.

En Vicente López, en la misma escuela donde votó Karina Milei, un grupo de madres y alumnos organizó una feria de dulces para financiar un viaje de estudios. Tras la aparición en TV, recibieron transferencias de apoyo de personas que quisieron colaborar.

La jornada, además, tuvo demoras en la apertura de mesas en varias escuelas, como el Colegio Nacional de La Plata y el Carlos Borromeo de San Martín, donde incluso los propios candidatos bromeaban con la posibilidad de tener que asumir como autoridades de mesa.

Las elecciones bonaerenses no solo marcaron un antes y un después en la configuración legislativa de la provincia, sino que también dejaron en evidencia la diversidad de anécdotas que suelen acompañar a cada jornada cívica. Desde prófugos descubiertos en las urnas hasta cruces mediáticos y escenas pintorescas, el domingo dejó en claro que la política bonaerense es mucho más que números y bancas: es también un reflejo de la sociedad y sus múltiples expresiones.