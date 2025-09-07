Karina Milei llamó a las urnas en Buenos Aires: "Es fundamental que la gente venga a votar"

La Secretaria General de la Presidencia participó del acto electoral en Vicente López después de las 12 y dejó un breve llamado a la ciudadanía.

“Es una jornada muy importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo Karina Milei luego de emitir su voto.

Karina Milei emitió su voto este mediodía en una escuela de Vicente López, donde estuvo escoltada por efectivos de la Casa Militar y un grupo de militantes oficialistas. Tras sufragar, en un breve contacto con la prensa, se limitó a remarcar la importancia de la participación ciudadana: “ La gente tiene que venir a votar ”.

Como era de esperarse, en un día clave para el gobierno de Javier Milie, La Secretaria General de la Presidencia evitó pronunciarse sobre el escándalo en torno a los audios de Martín Spagnuolo que sacudió al espacio libertario en la previa de los comicios.

“Es una jornada muy importante, la gente tiene que venir a votar” , fue lo único que se limitó a decir mientras esperaba por entrar al aula para votar.

Consultada por si se iba a encontrar con Javier Milei para esperar los resultados, la Secretaria General de la Presidentica respondió: “Obvio que nos reunimos, es mi hermano”.

La última intervención que hizo Karina Milei a antes de ir a votar fue una aclaración para algunos periodistas: “No digan la candidata porque no soy candidata a nada”.

Una vez que votó, la funcionaria nacional se retiró por la puerta de atrás de la escuela de Vicente López en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La hermana del Presidente caminó más de cuatro cuadras, custodiada por un grupo de militantes libertarios y los efectivos de la Casa Militar.

Karina Milei se mantuvo en silencio durante todo el camino, mientras la militancia oficialista le cantaba los clásicos cánticos del partido violeta.

A pocos metros de llegar a su auto, la secretaria General de la Presidencia soltó un agradecimiento para los militantes. “¡Gracias!“, gritó en medio de un verdadero escándalo.

Finalmente, luego de caminar durante 400 metros, se subió a un auto de la comitiva presidencial y volvió hasta su casa.

Una elección clave para el Gobierno

Por la noche, se espera que sea parte del acto que tiene pensado el Gobierno. Según se adelantó a la prensa, está confirmado que la hermana del presidente será una de las oradoras.

En LLA tienen previsto que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sea una de las encargadas de hablar ante la militancia libertaria junto con el armador de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense, Sebastián Pareja. En Nación analizan también darles lugar a algunos candidatos, pero no definieron a cuáles.

Elecciones

“Javier (Milei) va a definir si va en base a los resultados”, expresan en el oficialismo sobre la presencia del Presidente en el salón Vonharv de la Ciudad de La Plata. Es por eso que la mesa electoral de La Libertad Avanza no cuenta con una intervención del jefe de Estado y diagrama un esquema de oradores paralelo.

Sin dudas, esta no es una elección más para el Gobierno de Javier Milie, el resultado de hoy será un termómetro para analizar la aceptación no no de la gente respecto a sus políticas económicas y sociales, sobre todo teniendo en cuenta el escándalo de las coimas en las compras de medicamentos que involucran a varios miembros del gobierno, incluida la propia Karina Milei.