Detuvieron a un vendedor ambulante en frente a la ex Ruta 22 y le decomisaron la mercadería

El vendedor fue detenido en la Comisaría Segunda. Empleados del área de Comercio de la Municipalidad de Neuquén retuvieron frutas, verduras y miel.

Este jueves la Municipalidad de Neuquén con colaboración de la Policía decomisaron un puesto de frutas, verduras, miel y nueces de un vendedor ambulante apostado en calles Saturnino Torres y Perticone, frente a la ex Ruta 22 . El operativo despertó el enojo del trabajador y de vecinos que intentaron interceder, quienes adujeron ser golpeados por los efectivos.

El incidente quedó registrado por un video aparentemente grabado por un efectivo que, al ser consultado por una persona que cuestionaba el accionar policial, exclamó: "Somos de la comisaría, señor". Por su parte, la Policía todavía no amplió información sobre el procedimiento a este medio.

Valentina, la hija del vendedor, llamado Miguel Muñoz informó a LMNeuquén , que tras decomisar toda su mercadería, su papá fue detenido en la Comisaría Segunda desde las 11 de la mañana hasta la noche. "La verdad no lo trataron mal dentro de la comisaría, es más, trabajo cerca en una tienda de ropa y cuando salí fui a preguntar por mi papá. Me dijeron que le iban a avisar, de eso no me puedo quejar, solo es la manera en la cual se dirigen, el patoteo que realiza la gente de Comercio y los policías que mandan a actuar", señaló.

image

Decomiso de mercadería frente a la ex Ruta 22

“Todas las veces que Comercio iba, mi papá levantaba su mercadería y se iba cuando le explicaban que no podía trabajar ahí porque era ilegal. Pero esta vez no hubo aviso, no le dieron ni tiempo ni posibilidad de retirar sus cosas”, contó Valentina.

Según su relato, el momento de tensión derivó en un enfrentamiento: “Mi papá, en el momento de enojo, rompió dos frascos de miel al piso porque se sabe que lo que decomisan después se lo reparten" y advirtió: "los policías lo agredieron y él se defendió. No es lo correcto, pero en la calentura uno no midió las acciones”.

Con el supermercado Chango Más de fondo, en el video se puede apreciar cómo dos policías reducen en el piso al vendedor mientras dos municipales con camperas de Comercio observan la maniobra y juntan frascos de miel tirados en el piso. En tanto, puede observarse que dos automovilistas frenaron para intervenir. "¿Viste cómo me pegó?", interrogaba una persona al efectivo que filmaba la violenta secuencia.

Violenta detención a un vendedor que tiene un puesto en Saturnino Torres y Avenida Mosconi

La hija expresó preocupación por el futuro del vendedor

Valentina también cuestionó la forma en que el área de Comercio y Bromatología llevan adelante los operativos: “La persona que grabó el video era un policía, está en su trabajo, pero no están bien las maneras en que se trata a personas adultas que trabajan en la calle".

En cuanto a las reacciones que tuvo el video que ella compartió en redes sociales, donde expuso el "acoso de Comercio" a su papá, cuestionó a los comentarios negativos ante la crítica al operativo: "Hago replantearse a todas las personas que se sintieron muy indignadas al dirigirme yo de mala manera hacia la Policía, ¿Ahora, mi papá qué va a hacer a sus casi 57 años? ¿Cómo va a pagar las cuentas?”.

En este sentido, indicó que el hombre no tiene aportes, toda su vida trabajó vendiendo frutas y verduras en la calle, interactuando con la gente, y pidió a las personas se pongan en su lugar: "Pido que reflexionen y sepan todas las personas que trabajan de lo mismo que él, se viene dura la cosa y que nadie se salva solo, de los malos momentos se sale entre todos juntos, que dejen de ser un poco individualistas y que hay que brindarle ayuda al otro".

La historia de Miguel, el vendedor de frutas detenido

Valentina dijo que tiene miedo por la salud de su papá, quien vive hace más de 15 años en la ciudad de Neuquén, tras arribar desde Bahía Blanca para buscar una mejor vida. Desde hace muchos años, Miguel tiene dos puntos de venta: un puesto entre la ex ruta 22 y Saturnino Torres frente al Chango Más y otro en Avenida Olascoaga y Fava, en frente a La Anónima.

Allí vende nueces, miel, frutas y verduras, siendo el sustento de su familia. "A raíz de esto mi papá no está trabajando con normalidad, es una persona grande ya adulta, esto le causa mucha depresión", advirtió su hija y agregó: "He convivido con él y vi que esto le genera angustia porque como todos hay cuentas que pagar y no hay un sueldo fijo que lo respalde".

"Hace más de 1 año que mi papá no puede trabajar con regularidad por el acoso de Comercio principalmente, Bromatología y la misma policía que se acerca muchas veces a intentar sacarlo", advirtió su hija y añadió que cuenta con el reconocimiento de la gente "quienes pasan diariamente le compran fruta, verdura o se queda charlando con él".