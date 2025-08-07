Buscaba una vendedora para su local de ropa en Neuquén y le llegaron más de 800 currículum en una semana

Laura Cárdenas siempre tuvo un espíritu emprendedor. Desde su adolescencia, cuando cocinaba y vendía alfajores de maicena para juntar algo de plata, hasta hoy, que alcanzó el sueño de tener su propio local de ropa en Neuquén, la mujer apostó al trabajo constante como una herramienta de superación. Esta semana, por primera vez, tuvo la posibilidad de generar trabajo, y la respuesta la sorprendió: en menos de una semana, le llegaron 800 currículum de candidatas dispuestas a trabajar.

"La experiencia fue buena, pero me sobrepasó, nunca me imaginé que me iban a llegar tantos currículums" , afirmó la comerciante, que en 2021 empezó a vender ropa en un showroom y desde hace tres años administra Bella Boutique, un local ubicado en Belgrano al 700, en la zona Centro Oeste de la ciudad. Por la masiva respuesta, tuvo que recurrir a sus redes sociales para avisar que ya no podía recibir más solicitudes porque debía abocarse a analizar, uno por uno, cada CV que recibió.

Con el impulso que la caracteriza, Laura siempre realizó actividades para ganarse la vida e impulsar sus propios proyectos. "Empecé en un showroom desde mi casa en 2021, vivía en Urbanización Bosch, mucha gente no iba hasta allá porque era muy lejos", dijo y agregó que, por eso, se decidió a dar un paso más con un local propio.

"En 2022, hace tres años, abrimos el local en calle Belgrano al 700", explicó en diálogo con LMNeuquén. Pese a que la zona es transitada, mucha gente pasaba de largo sin reparar demasiado en las prendas que exhibía por la vidriera. Por eso, Laura se animó a mostrar lo que vendía en videos que publicaba en redes sociales, como TikTok y así, todo cambió.

Mientras atendía las clientas de siempre, esas que le compraban también en su showroom o incluso en sus primeras ventas a domicilio, los videos que publicaba se empezaron a viralizar. "No sé mucho de redes, hago lo que va saliendo y todo mi crecimiento es orgánico", aclaró.

Sus pasos intuitivos como creadora de contenidos dieron resultado. Por sus videos, empezó a recibir clientes de ciudades lejanas a Neuquén capital. "Vienen de Las Lajas, de Añelo, de todos lados, a comprar la ropa que vieron en TikTok", relató.

Su negocio ofrece indumentaria, calzado y accesorios para mujeres. Su fuerte son los jeans, con un amplio abanico de talles, que llega hasta el 60, y también prendas para salir y botas, que muestra en los videos que enfocan a Laura recorriendo su local.

La búsqueda de vendedora que explotó en las redes

Durante los primeros años, Laura trabajó sola. "Aunque lo fundamental fue siempre el apoyo emocional de mi marido y mi hijo", dijo entre risas. "A la mañana hago primero de mamá, porque tengo un hijo de 12 años, y después me dedico a los proveedores, a hacer los pedidos. De 13,30 a 20 atiendo de corrido en el local", afirmó.

Como se trata de un espacio reducido, la vendedora notó que el negocio se llenaba en ciertos horarios de la tarde, cuando entraba 4 o 5 clientas al mismo tiempo. "Ahí no daba abasto para atender a todas y se me ocurrió convocar a una vendedora que me ayude con la atención al público durante cuatro horas", indicó.

Hace una semana, publicó la búsqueda en redes sociales como Facebook e Instagram. "No subí nada a TikTok porque es incontrolable, se iba a viralizar e iba a llegar a todos lados", detalló.

A pesar de ese resguardo, la respuesta de los candidatos fue abrumadora. "En unos días recibí más de 800 currículum y siguen llegando. Por eso pedí que no manden más, porque no tengo tiempo para leerlos todos", dijo la emprendedora, que analiza ella, una por una, cada postulación.

Además del caudal de candidatos, a Laura le sorprendieron los perfiles. "Llegaron CV de docentes, licenciadas en Administración, enfermeras, acompañantes terapéuticas, masajistas, maestras jardineras y estudiantes universitarias", dijo y agregó que también recibió solicitudes laborales de vendedores varones y dos personas no binarias.

"Veo personas muy capacitadas, con formación y mucha experiencia, son perfiles muy buenos", dijo la comerciante, que ahora enfrenta el desafío de elegir a la candidata ideal. Con 40 años de edad y pocos de experiencia en el rubro, le atemoriza pensar en que un puesto de cuatro horas en un local incipiente sea poco para profesionales con experiencia. "Me llegan currículum de personas con varios títulos y yo sólo busco una vendedora", se preocupó.

"No sé si lo voy a poder manejar, y quiero buscar a una persona que también le sirva este trabajo y quiera comprometerse", dijo en relación a la importancia de no hacer búsquedas constantes sino sumar una empleada a largo plazo.

Pese a que cerró la convocatoria, las candidaturas siguen llegando. "Algunos hasta me escriben de otros países y les tengo que explicar que es un empleo presencial en Neuquén", dijo y aclaró que, en los primeros días, ya revisó 600 CVs y preseleccionó a unas 14 o 15 candidatas para entrevistar. "Todavía me queda mucho para ver", aclaró.

Entre la caída de las ventas y la necesidad de trabajar

Laura, que siempre se la rebuscó como emprendedora para generar sus ingresos, no disimula su alegría de poder generar oportunidades laborales para los demás. Por eso, ante la masiva respuesta de candidatos, pensó en la opción de incorporar a dos vendedoras.

"Lo he pensado, pero también es un momento difícil, porque se nota una caída de las ventas desde que aparecieron las plataformas extranjeras", expresó la comerciante, que busca generar una oportunidad laboral sostenible a través de la actividad de su local.

Pese a que suele tener éxito con sus publicaciones en redes sociales, consideró que la abrumadora respuesta a su pedido no se debe a una gran estrategia de promoción sino a la necesidad de trabajo. "Cuando ves tantos perfiles así, se nota que falta mucho trabajo", afirmó.

"La verdad que es lindo poder convocar, y me siento mal por no elegir a todos los otros 800, pero se siente bien poder dar una oportunidad. Quiero leerlos todos porque quizás el último es del mejor candidato, pero ya estoy agotada", expresó.