En julio las verduras y hortalizas subieron 4,5% mientras que las frutas 10%

Se trata de un relevamiento de datos del Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe mensual del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que los precios mayoristas de frutas y hortalizas en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) subieron en julio, aunque las brechas con los valores minoristas continúan siendo significativas, y se profundiza una situación crítica en el sector del tomate.
"En julio, los precios mayoristas de las seis hortalizas que integran el IPC subieron en promedio un 4,5% respecto a junio", señalaron desde el CEPA. Las subas más marcadas se registraron en la batata (18,2%), el tomate (8,3%) y la papa (6,6%). Por el contrario, el zapallo bajó 8,4%, la cebolla un 3,3% y la lechuga cayó apenas un 0,4%. A pesar de la suba mensual, "la variación interanual del segmento muestra una caída del 40,2%".
En el caso de las frutas, "el promedio de las cuatro especies analizadas mostró un aumento del 10,4% en julio", destacaron desde el centro de estudios. La banana subió 28%, el limón 7,7%, la naranja 5,2% y la manzana 0,3%. "La variación interanual del segmento fue del 20,8%, aunque el acumulado 2025 muestra una baja del 17,1%".
La situación del tomate generó especial preocupación. "Las industrias achicaron la superficie de siembra y un 40% de los productores no va a volver a plantar tomate y se irá a otras producciones", advirtió Mario Leiva, productor mendocino. Desde el CEPA explicaron que “los elevados costos, la falta de financiamiento y el ingreso creciente de tomates importados, especialmente desde Chile, están afectando fuertemente la producción nacional”.
El informe detalla que "el tomate chileno ingresó al MCBA con un precio promedio de $1.263,9 por kilo en julio, un 115% más caro que el producto de Buenos Aires ($500/kg), y más del doble que los precios registrados en Corrientes, Jujuy o Salta". El MCBA, que es el principal centro mayorista de frutas y hortalizas del país, concentra una parte significativa del comercio y distribución hacia la región metropolitana.
Aumento del costo de transporte
Además, indicaron que "el aumento del costo del transporte, que fue del 2,56% en junio, también impactó en la cadena". Este dato surge de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), entidad que agrupa a las cámaras empresarias del transporte de cargas en todo el país. "El índice de costos de transporte acumula una suba del 14% en el primer semestre de 2025 y un aumento interanual del 32,8%", agregaron.
Con respecto al impacto en el IPC, desde el CEPA proyectan que "el incremento en los precios mayoristas del segmento frutas anticipa una suba del 10,8% en los precios minoristas, lo que representaría un alza de 0,14 puntos en el índice general del rubro alimentos".
En el caso de la banana, el informe señala que "la oferta nacional fue limitada y hubo dificultades en el ingreso desde Ecuador por cuestiones climáticas en el paso Cristo Redentor", a lo que se sumaron partidas provenientes de Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, y algunas provincias argentinas como Salta y Formosa.
Crece la brecha del productor a la góndola
La brecha entre precios mayoristas y precios en góndola sigue siendo elevada. "En julio, la diferencia promedio en hortalizas fue de 115,5%, mientras que en frutas alcanzó el 94%, el valor más alto desde diciembre de 2022", advierten. La mediana histórica en frutas se ubicaba en 75,4%, con un mínimo del 54,1% registrado en marzo de 2024.
En cuanto a los canales de comercialización, explicaron que "los supermercados concentran el 23,1% del volumen de ventas de hortalizas, mientras que las verdulerías representan el 51,5% y los autoservicios el 20,3%". Sin embargo, “los supermercados muestran los precios más altos, según los relevamientos realizados en Coto, Carrefour, Jumbo y MasOnline”.
"Las brechas y la presión importadora muestran un desfasaje que no solo impacta en el bolsillo del consumidor, sino que pone en riesgo la continuidad de productores nacionales", concluyeron desde el CEPA.
Te puede interesar...
Leé más
Aunque el dólar subió 7% en julio, la inflación mensual sería menor al 2%
Más de 100 médicos rindieron el nuevo examen para las residencias médicas tras las sospechas de fraude
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario