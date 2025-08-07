En julio las verduras y hortalizas subieron 4,5% mientras que las frutas 10%

Se trata de un relevamiento de datos del Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires.

La brecha entre lo que cobra el productor y el precio de góndola se amplió en julio.

El informe mensual del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que los precios mayoristas de frutas y hortalizas en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) subieron en julio , aunque las brechas con los valores minoristas continúan siendo significativas, y se profundiza una situación crítica en el sector del tomate.

"En julio, los precios mayoristas de las seis hortalizas que integran el IPC subieron en promedio un 4,5% respecto a junio", señalaron desde el CEPA. Las subas más marcadas se registraron en la batata (18,2%), el tomate (8,3%) y la papa (6,6%). Por el contrario, el zapallo bajó 8,4%, la cebolla un 3,3% y la lechuga cayó apenas un 0,4%. A pesar de la suba mensual, "la variación interanual del segmento muestra una caída del 40,2%".

En el caso de las frutas, "el promedio de las cuatro especies analizadas mostró un aumento del 10,4% en julio" , destacaron desde el centro de estudios. La banana subió 28%, el limón 7,7%, la naranja 5,2% y la manzana 0,3%. "La variación interanual del segmento fue del 20,8%, aunque el acumulado 2025 muestra una baja del 17,1%".

La situación del tomate generó especial preocupación. "Las industrias achicaron la superficie de siembra y un 40% de los productores no va a volver a plantar tomate y se irá a otras producciones", advirtió Mario Leiva, productor mendocino. Desde el CEPA explicaron que “los elevados costos, la falta de financiamiento y el ingreso creciente de tomates importados, especialmente desde Chile, están afectando fuertemente la producción nacional”.

El informe detalla que "el tomate chileno ingresó al MCBA con un precio promedio de $1.263,9 por kilo en julio, un 115% más caro que el producto de Buenos Aires ($500/kg), y más del doble que los precios registrados en Corrientes, Jujuy o Salta". El MCBA, que es el principal centro mayorista de frutas y hortalizas del país, concentra una parte significativa del comercio y distribución hacia la región metropolitana.

Aumento del costo de transporte

Además, indicaron que "el aumento del costo del transporte, que fue del 2,56% en junio, también impactó en la cadena". Este dato surge de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), entidad que agrupa a las cámaras empresarias del transporte de cargas en todo el país. "El índice de costos de transporte acumula una suba del 14% en el primer semestre de 2025 y un aumento interanual del 32,8%", agregaron.

Con respecto al impacto en el IPC, desde el CEPA proyectan que "el incremento en los precios mayoristas del segmento frutas anticipa una suba del 10,8% en los precios minoristas, lo que representaría un alza de 0,14 puntos en el índice general del rubro alimentos".

Frutas y verduras.

En el caso de la banana, el informe señala que "la oferta nacional fue limitada y hubo dificultades en el ingreso desde Ecuador por cuestiones climáticas en el paso Cristo Redentor", a lo que se sumaron partidas provenientes de Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, y algunas provincias argentinas como Salta y Formosa.

Crece la brecha del productor a la góndola

La brecha entre precios mayoristas y precios en góndola sigue siendo elevada. "En julio, la diferencia promedio en hortalizas fue de 115,5%, mientras que en frutas alcanzó el 94%, el valor más alto desde diciembre de 2022", advierten. La mediana histórica en frutas se ubicaba en 75,4%, con un mínimo del 54,1% registrado en marzo de 2024.

En cuanto a los canales de comercialización, explicaron que "los supermercados concentran el 23,1% del volumen de ventas de hortalizas, mientras que las verdulerías representan el 51,5% y los autoservicios el 20,3%". Sin embargo, “los supermercados muestran los precios más altos, según los relevamientos realizados en Coto, Carrefour, Jumbo y MasOnline”.

"Las brechas y la presión importadora muestran un desfasaje que no solo impacta en el bolsillo del consumidor, sino que pone en riesgo la continuidad de productores nacionales", concluyeron desde el CEPA.