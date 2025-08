Inflación de agosto se proyecta al 2%: el informe de una consultora con datos de la primera semana

"Hay algunas empresas muy grandes que están alertando que va haber una nueva lista, acompañada de ofertas no tan agresivas como en otras ocasiones. En nuestro caso no estamos remarcando", señaló el encargado de un supermercado mayorista consultado por un canal de TV.

En el transcurso de julio, varios consultores habían señalado que los vaivenes en el tipo de cambio no habían afectado a los precios. Lo mismo observó EcoGo en el inicio de agosto, ya que indicó que el salto en el tipo de cambio no mostró un traspaso inmediato a precios, si bien no descartó que puedan experimentarse subas en adelante.

Embed Relevamiento de Precios Minoristas Eco Go | 1ra semana de agosto 2025



Var. semanal de alimentos: 0,6%



Proyección RPM Agosto: 1,9%



El salto del tipo de cambio no mostró un traspaso inmediato a precios, pero no se descarta que puedan experimentarse subas en adelante. pic.twitter.com/AniRQTds5X — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) August 5, 2025

Sin duda, eso es lo que sucederá según las últimas mediciones de Orlando Ferreres conocidas este martes. De acuerdo a las últimas mediciones de su consultora, no solo es probable que el índice general de precios supere el 2% en agosto, sino que además podría acercarse al 3% debido al encarecimiento del dólar.

El objetivo del gobierno: inflación del 1% incumplido

Los datos parecen indicar que el gobierno de Javier Milei no podrá cumplir con el objetivo de llegar a las elecciones nacionales de octubre con índices de inflación mas cercanos al 1% por mes. En rigor estos podrían estar mas cercanos al 2%.

Si bien al comparar con la inflación acumulada del 2024 del orden del 120% anual lo actual es mucho mejor, en rigor inflación de nivel de 2% es muy alta e indica que la economía todavía está lejos de estabilizarse.

Hay que recordar que en junio, cuando la mayoría de los analistas esperaban una inflación cercana al 1,8% o 1,9% el INDEC sorprendió con el 1,6%, algo que envalentonó al equipo económico. Pero luego en julio el Gobierno decidió avanzar con el reemplazo de las Lefi (letras que permitían tomar los pesos sobrantes de los bancos a diario) por las Letras Capitalizables del Tesoro (LECAP), lo que generó un exceso de pesos en el mercado que se trasladó al valor del dólar y provocó que las autoridades subieran la tasa de interés de corto plazo hasta el 65% anual para contener la corrida.

El ministro de Economía, Luis Caputo no quiere llegar al punto de que el Banco Central tenga que salir a vender reservas para defender el techo de la banda flotación, que es de $1450, y por ello trata de secar la plaza de pesos con supertasas. Como resultado, ahora la Argentina tiene una inflación del 2% mensual con tasas del 50% promedio efectivo anual, lejos de lo que se puede considerar una “macro ordenada”.