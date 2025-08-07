El clima en Neuquén

La Mañana Festival

Este fin de semana se realiza el festival "Había una vez en Casa" en el Espacio Cultural de Casa de las Leyes

La propuesta, con entrada libre y gratuita, se desarrollará de 15 a 20 en la plaza de Olascoaga y en la histórica Casa de las Leyes.

Este fin de semana se realiza el festival Había una vez en Casa en el Espacio Cultural de Casa de las Leyes

Este sábado 9 de agosto, la ciudad de Neuquén se prepara para vivir una jornada especial dedicada a las infancias con el festival “Había una vez en Casa”, una propuesta lúdica, cultural y familiar que reunirá una gran variedad de actividades gratuitas en dos escenarios emblemáticos: la plaza ubicada en la intersección de las calles Libertad, Corrientes y Avenida Olascoaga, y el espacio histórico de la Casa de las Leyes.

Desde las 15 y hasta las 20 horas, niñas, niños y sus familias podrán disfrutar de una tarde llena de juegos, espectáculos, música, arte y literatura. Las actividades se desarrollarán de forma simultánea en los diferentes espacios y están pensadas para que todos los públicos encuentren un rincón donde compartir, aprender y divertirse.

Diversión al aire libre: plaza con juegos, feria y kermés

Entre las 15 y las 19 horas, la plaza se convertirá en un gran patio de juegos. Las comisiones vecinales de los barrios Belgrano y Villa María organizarán una feria de emprendedores, mientras que las familias podrán recorrer una gran kermés, jugar en inflables, participar en postas lúdicas, practicar arco y puntería, y hasta desafiarse con el ajedrez.

La casa de las leyes (1)

El espíritu del festival busca recuperar el valor del juego como herramienta de encuentro y crecimiento. Por eso, se priorizarán dinámicas inclusivas y participativas, pensadas desde una perspectiva que pone a las infancias en el centro.

Arte y circo en el anfiteatro de Casa de las Leyes

En paralelo, de 15 a 18 horas, el anfiteatro de la Casa de las Leyes (con ingreso por calle Corrientes 560) recibirá al Grupo Vañka, que ofrecerá un atractivo circuito de acrobacias. El espectáculo promete sorprender y estimular la imaginación de los más chicos, combinando destrezas circenses con un lenguaje visual lúdico y accesible.

Literatura, teatro y música en el interior de Casa de las Leyes

Dentro del edificio de la Casa de las Leyes, también habrá una nutrida agenda de actividades:

  • 15 horas: Narración oral de cuentos a cargo del grupo “Todo Junto” en el SUM.

  • 16.30 horas: Presentación de los libros “Los cuatro elementos” de Lil Ross y Alba Breier, en la Biblioteca.

  • 17.30 horas: Obra de teatro “Magia Payasa”, a cargo de Los Entrenadores, en el SUM.

  • 19 horas: Concierto de cierre con Los Musis de Prófica, también en el SUM.

Estos espacios buscan estimular la creatividad y el pensamiento crítico desde edades tempranas, combinando propuestas artísticas con momentos de lectura, escucha y participación activa.

image

Actividades permanentes con mirada social

Además del programa central, el festival contará con dos espacios permanentes de exposición:

  • En la sala expositiva Marta Such, se podrá visitar la muestra de arte “Ilustrando un futuro sin trabajo infantil”, impulsada por la Dirección Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo.

  • En el Recinto Histórico, habrá proyecciones de cortometrajes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con temáticas relacionadas a los derechos de las infancias.

Con entrada libre y gratuita, “Había una vez en Casa” busca consolidarse como una celebración del juego, el arte y la convivencia en comunidad.

