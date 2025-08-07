Nahuel Pennisi regresa a Neuquén con un show cargado de emoción

El cantante se presentará en Neuquén este mes con una innovadora propuesta combina música, relato y teatro.

Tras haber ganado u n Premio Carlos Gardel como Mejor Álbum Artista Pop, el cantante regresa a Neuquén con su espectáculo “Libre”, una propuesta renovada y profundamente emotiva que invita al público a vivir una noche inolvidable llena de música y sensibilidad.

Nahuel Pennisi se ganó un lugar en el corazón de los argentinos y se consolidó como uno de los artistas más destacados de la escena actual. Con su voz inconfundible, una notable habilidad con la guitarra y una sensibilidad única, logró llevar su música a lo más alto, tanto en escenarios nacionales como internacionales, posicionándose como un verdadero referente de la música popular argentina.

El cantante ya ha cautivado a la región en múltiples oportunidades con su música y su voz, pero esta vez regresa con una propuesta distinta: el tour “Libre” . En este espectáculo solista, Pennisi ofrece un formato íntimo y emotivo, que combina canciones, relatos personales, monólogos y la participación de voces icónicas que lo acompañan en escena.

Este innovador show refleja la plenitud artística de Nahuel, quien elige cada canción con el corazón y se anima a compartir su historia de la manera más sincera y conmovedora. Una noche inolvidable que promete emocionar y dejar una huella en el público.

Un artista con una carrera en ascenso

En 2015 lanzó "Primavera", su primer álbum de estudio bajo el sello Sony Music gracias al cual consiguió un Premio Gardel y su primera nominación al Latin Grammy. Dos años más tarde, en 2017, reafirmó su lugar en la escena musical con "Feliz", un álbum grabado en Los Ángeles que le otorgó un nuevo Gardel y otra nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Pop Vocal.

Uno de los momentos clave en su carrera llegó en 2020, cuando representó a la Argentina en el Festival de Viña del Mar. Su interpretación de la canción "Avanzar" emocionó al público y al jurado, obteniendo dos Gaviotas de Plata: una por Mejor Canción y otra por Mejor Intérprete. Ese mismo año presentó "Renacer", su tercer disco de estudio, producido por Julio Reyes Copello, productor de figuras como Marc Anthony y Alejandro Sanz.

En 2022, Pennisi vivió un año de consagración absoluta. Fue galardonado con los máximos premios en los festivales de Jesús María y Cosquín, dos de los escenarios más emblemáticos del folclore argentino. Además, ese mismo año, fue elegido para abrir los shows de Ricky Martin en el estadio Vélez, oportunidad que se repetiría al año siguiente en el Movistar Arena.

Uno de sus éxitos más recientes es la canción "Universo Paralelo", en colaboración con La Konga, que rompió récords de reproducciones en YouTube y fue distinguida con el Premio Gardel a Mejor Canción de Cuarteto. En 2024 volvió a emocionar con Momentos, un álbum íntimo y profundamente personal que incluye participaciones de Los Palmeras y Luciano Pereyra.

La versatilidad del artista para adaptarse a los distintos géneros musicales, se ve reflejada en su carrera llena de premios, colaboraciones con diversos cantantes y presentaciones memorables. Nahuel Pennisi no solo ha conquistado al público argentino, sino que se ha convertido en un verdadero embajador de la música nacional, llevando su arte al escenarios internacionales.

La próxima función en Neuquén

En pocos días, los neuquinos podrán disfrutar de su música en vivo: el artista se presentará el próximo 16 de agosto en el Teatro Español.

Además, brindará una función en la ciudad vecina, el 17 de agosto en el Completo Cultural Cipolletti.

Las entradas para ambas funciones se pueden conseguir a través de la página web de entradauno.com.