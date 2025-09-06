Karina Maureira: "Somos candidatos honestos que queremos entrar al Congreso"

La candidata a diputada habló en un acto de La Neuquinidad, realizado en Chos Malal. Estuvo el gobernador Rolando Figueroa.

La candidata a diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira realizó una defensa del “modelo neuquino” durante el lanzamiento de la campaña este pasado jueves en Chos Malal.

“Somos candidatos honestos que queremos entrar al Congreso”, dijo la candidata a diputada nacional por La Neuquinidad. Desde el lugar que vio nacer el proyecto político provincial, realizaron el primer acto de campaña de cara a las legislativas.

En Chos Malal, Rolando Figueroa y los candidatos destacaron la necesidad de “defender el modelo neuquino que garantiza el desarrollo equitativo”. Estuvieron, entre otros, los candidatos a senadores Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset .

Replicar el mensaje

“Necesitamos que repliquen el mensaje, que le digan a la gente que votar vale”, afirmó la periodista durante la presentación de los candidatos, en un gimnasio literalmente colmado; donde el principal orador fue Figueroa.

Durante su discurso remarcó que “hay un mapa que representa a Neuquén, pero no es el mapa de antes. Es un mapa diferente, donde por fin Neuquén se levanta”, gracias a “un modelo nuevo, con integridad y grandeza”.

Maureira subrayó que la lista incorpora “la transparencia y la renovación política”.

“La buena noticia es que somos candidatos puros, transparentes, lejos de la corrupción. Somos políticos. Decidimos acompañar este modelo y decidimos acompañar a un gran líder como Rolando Figueroa”, subrayó.

Las listas de La Neuquinidad están compuestas por los candidatos a senadores, Julieta Corroza, Juan Luis "Pepé" Ousset, María Laura Da Pieve y Gustavo Coatz Romer.

Los candidatos a diputados son Karina Maureira, Joaquín Perrén, María José Rodríguez, Jorge Alberti, Natalia Berra Suárez y Walter Erdozain Gómez.

Qué dijo Figueroa

En el lanzamiento, Figueroa destacó que este acto “no fue cualquier reunión, sino el primer paso, como el primer paso que en su momento dio la gente del norte para construir La Neuquinidad, porque este proyecto nació acá”.

“Créanme que la elección más importante que tenemos para la construcción del nuevo Neuquén es la del 26 de octubre”, dijo Figueroa y acotó que “no es una elección más, porque La Neuquinidad enfrentará en las urnas al sálvese quien pueda y lo hará con la convicción y certeza de que si a Neuquén le va bien a la Argentina le irá bien”.

También aludió a las clásicas dicotomías de los partidos nacionales y, con ello, a los comicios provinciales que el próximo domingo se realizarán, por cargos legislativos, en Buenos Aires. “¿De qué nos sirve a los neuquinos que se peleen unos con otros?, por cuestiones que nada tienen que ver con nosotros, con nuestra realidad. Siempre, y de alguna forma, han estado peleándose para beneficio propio”, advirtió.

“Provincia diferente”

El gobernador sostuvo que “entre todos” se ha diseñado “una provincia totalmente diferente”, al subrayar el fortalecimiento de las “empresas públicas al servicio de la población” y la construcción de rutas y escuelas. “Somos nosotros los que buscamos las soluciones”, indicó.