Quién era el hombre que murió tras chocar contra un árbol

El siniestro conmocionó a la región. En las últimas horas se conoció la identidad de la víctima.

En un grave accidente de tránsito que se registró en las últimas horas murió un hombre de 35 años , vecino de General Roca. El hecho se registró poco después de las 5 de la mañana de este viernes en el barrio Quinta 25, cuando el vehículo que conducía perdió el control y terminó impactando de lleno contra un árbol.

El hombre circulaba a bordo de un Peugeot 206 color verde por la calle Maipú en dirección norte. Al ingresar al barrio, se subió al bulevar y chocó violentamente contra un pino de gran porte , lo que provocó severos daños en el rodado y lesiones irreversibles en el conductor.

De inmediato, vecinos alertaron a las autoridades y al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría 69 junto a personal del SIARME , que constató que el hombre presentaba lesiones muy graves. Pese a los intentos de reanimación, la víctima falleció a los pocos minutos.

accidente en roca (1) Así quedó el auto en el que se accidentó el joven que perdió la vida.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo participación de otros vehículos en el siniestro, por lo que todo apunta a que se trató de una pérdida de control a alta velocidad.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por el portal ANR, la víctima habría estado en un boliche bailable poco antes del accidente y mantuvo allí una discusión que lo llevó a retirarse rumbo a su barrio. Minutos después ocurrió el choque que terminó con su vida.

Fuentes de la investigación indicaron que la víctima fatal era Emilio Federico Quilodran.

Otro accidente fatal conmociona a la zona

Este sábado por la mañana, producto de un accidente de tránsito sobre la Ruta 237, falleció una mujer. La tragedia ocurrió luego de que la camioneta en la que viajaba perdiera el control en una curva y cayera a un barranco.

El accidente tuvo lugar esta mañana, alrededor de las 8:15 a la altura del kilómetro 1440 de la Ruta 237, en el sector denominado Bajada de los Álamos. El siniestro fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok color blanco, que viajaba desde Neuquén con destino a Bariloche.

El comisario Raúl Levio, jefe de Tránsito de Piedra del Águila, explicó a LMNeuquén que, por razones que aún se intentan determinar, el vehículo perdió el control en una curva y mordió la banquina.

Presuntamente, el conductor maniobró para regresar a la ruta pero se pasó al carril contrario y, al intentar estabilizar la camioneta, volvió a desviarse, impactando contra el guardarrail. En ese momento, el rodado salió despedido y quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas en la subbanquina, a unos 30 metros de distancia.

Levio aseguró que en ese tramo “el estado de la ruta es bueno, al igual que el clima cuando ocurrió el accidente; no había ninguna anormalidad”. Según pudo constatar el personal de bomberos que asistió al lugar, la camioneta se habría salido del camino producto de la alta velocidad.