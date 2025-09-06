Chile cambia la hora: qué pasará con la atención en los pasos fronterizos

El Gobierno implementó modificaciones en el huso horario, y esto podría afectar a quienes decidan viajar a Chile para hacer compras.

Agosto llegó a su fin y con él, también se despide el horario de invierno en Chile . A partir de este sábado 6 de septiembre, cuando el reloj marque las 23:59, los chilenos deberán adelantarlo 60 minutos , para que pase directamente a ser la 01:00 del domingo.

Con este ajuste, el país trasandino regresa al horario de verano (UTC-3), dejando atrás el de invierno (UTC-4). El cambio traerá consigo tardes más largas, mañanas un poco más oscuras… y una consecuencia que pocos tienen presente: la descoordinación con la hora argentina en los pasos fronterizos.

El detalle no es menor. Desde el domingo 7 de septiembre, Chile estará una hora adelantado respecto de Argentina , que mantiene de manera permanente el huso horario UTC-3. En la práctica, esto significa que cuando en Neuquén sean las 9:00 de la mañana, en Osorno, Temuco o Santiago ya marcarán las 10:00.

Para quienes no cruzan la cordillera, puede parecer un ajuste rutinario. Pero en la frontera, donde cada fin de semana miles de neuquinos viajan a Chile por compras, turismo o trámites, la diferencia horaria puede generar confusiones.

Cuál es el impacto en los pasos fronterizos

Los pasos internacionales como Pino Hachado, Icalma o Cardenal Samoré tendrán que funcionar con doble referencia horaria: la de Argentina y la de Chile. Los horarios de apertura y cierre están coordinados entre ambos países, pero la diferencia temporal puede complicar la vida a quienes no estén atentos.

Un ejemplo concreto: si un viajero argentino planea llegar al control migratorio chileno a las 9:00 de su reloj, en Chile ya serán las 10:00 y el personal estará trabajando bajo ese esquema. Lo mismo ocurre con transportistas de cargas internacionales, empresas de turismo y hasta con las llamadas telefónicas entre familiares de uno y otro lado de la cordillera.

Más que un cambio de hora

El ajuste chileno se extenderá hasta abril de 2026, fecha prevista para el próximo cambio de huso horario. Argentina, en cambio, mantendrá su horario fijo durante todo el año. Por lo tanto, este desfasaje de una hora se mantendrá vigente hasta entonces, salvo que el gobierno argentino disponga algún cambio.

La recomendación de las autoridades migratorias es clara: verificar con antelación los horarios de funcionamiento de cada paso fronterizo antes de emprender el viaje. La confusión de una hora puede ser suficiente para quedar varado en la frontera, perder una reserva o retrasar un trámite importante.

Con este nuevo escenario, Chile se prepara para disfrutar de tardes más largas, mientras que en Neuquén los cruces a tierras trasandinas deberán sumar un factor extra a tener en cuenta: la hora del reloj.