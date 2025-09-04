Código Rojo: lo último sobre los jóvenes accidentados que pelean por su vida

Iban en moto cuando por razones que se investigan sufrieron un siniestro en la ruta provincial 39. Ambos ya fueron trasladados a la capital neuquina.

En las últimas horas, se concretó el traslado de urgencia en helicóptero del otro joven gravemente accidentado en la ruta provincial 39. Primero lo fue la chica que iba con él en moto cuando, por razones que se desconocen, perdieron el control del rodado y cayeron.

Respecto de la joven motociclista, el comisario Hernando Burgos, a cargo de la Unidad 30 de Andacollo, indicó a LMNeuquén que se encuentra internada en el hospital Castro Rendón. En tanto, agregó que el otro joven recibió atención en Chos Malal, de donde luego salió su traslado en helicóptero hasta la clínica CEMIC de la capital. "Los dos están graves" , sostuvo el jefe policial.

En cuanto al estado de salud de la paciente internada en el Hospital de Neuquén , fuentes hospitalarias indicaron a este medio que "la paciente ingresó con un politraumatismo grave y con un traumatismo de cráneo qué requirió neurocirugía de urgencia ". La joven permanecerá internada en terapia intensiva, donde requiere asistencia mecánica respiratoria. Su estado es delicado.

El grave accidente de tránsito se desencadenó este jueves, alrededor de las 8 de la mañana, cuando la Policía recibió el aviso de un siniestro vial a unos 500 metros del empalme de la Ruta 39 con la Ruta 43. Según detalló el comisario Burgos, los jóvenes -ambos de unos 20 años- viajaban en moto desde Andacollo hacia Huinganco cuando, por causas que aún se investigan, perdieron el control del rodado y terminaron despistando al costado del camino.

Luego del rescate inicial, fueron trasladados al centro de salud local y, debido a la gravedad de sus heridas, se decidió su derivación al hospital de Chos Malal. Sin embargo, ante la complejidad de las lesiones, los médicos determinaron que era imprescindible un traslado inmediato a la ciudad de Neuquén.

Su traslado en helicóptero para salvar sus vidas

Allí comenzó un operativo clave que involucró el uso de un helicóptero sanitario. Coordinado por personal médico y fuerzas de seguridad, el traslado aéreo se realizó con destino a la rotonda de Pirkas, ubicada en el acceso norte de la ciudad de Neuquén, donde una ambulancia los esperaba para llevarlos directamente al hospital Castro Rendón. El uso del helicóptero fue vital para acortar los tiempos de traslado, considerando la distancia y su estado delicado.

"El estado en el que se encontraban requería una derivación urgente, y el helicóptero fue fundamental para que pudieran recibir atención en un centro de alta complejidad", explicó el comisario Burgos.

El despliegue no solo puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario, sino también la coordinación entre distintos niveles del Estado en un escenario donde cada minuto cuenta y es crucial.

Cuál fue la causa del accidente

Las condiciones climáticas podrían haber jugado un papel en el accidente. Si bien la calzada estaba seca, se registraban temperaturas bajo cero y una fuerte helada en la zona. Los investigadores no descartan que la escarcha haya contribuido al despiste.

Se aguardan más novedades en las próximas horas.