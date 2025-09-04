En fotos, el impactante operativo para salvar la vida de dos jóvenes gravemente accidentados

Ya fue trasladada una joven gravemente lesionada en el accidente de Ruta 39 y se aguarda el arribo en helicóptero del otro ocupante de la motocicleta.

Ya llegó la joven gravemente herida en el accidente en moto ocurrido este jueves por la mañana en ruta 39.

Un gran operativo aéreo se desplegó este jueves para trasladar de urgencia a dos jóvenes gravemente heridos en un accidente que protagonizaron en moto. Ocurrió esta mañana, en la Ruta Provincial 39, en el norte de Neuquén. El traslado resulta clave para que los accidentados puedan salvar su vida en un centro de mayor complejidad.

Desde el hospital Castro Rendón se informó a LMNeuquén que ya llegó uno de los pacientes, respecto de quien todavía es prematuro dar información sobre su estado de salud. Se trata de una joven, mientras que se aguarda el arribo del otro damnificado en el siniestro vial. Era quirúrgicamente intervenido para ser estabilizado y también será derivado en un vuelo sanitario.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 8 de la mañana, cuando la Policía recibió el aviso de un siniestro vial a unos 500 metros del empalme con la Ruta 43. Según detalló el comisario Hernando Burgos, jefe de la Comisaría 30 de Andacollo, a LMNeuquén los jóvenes -ambos de unos 20 años- viajaban en moto desde Andacollo hacia Huinganco cuando, por causas que aún se investigan, perdieron el control del rodado y terminaron despistando al costado del camino.

Luego del rescate inicial, fueron trasladados al centro de salud local y, debido a la gravedad de sus heridas, se decidió su derivación al hospital de Chos Malal. Sin embargo, ante la complejidad de las lesiones, los médicos determinaron que era imprescindible un traslado inmediato a la ciudad de Neuquén.

Allí comenzó un operativo clave que involucró el uso de un helicóptero sanitario. Coordinado por personal médico y fuerzas de seguridad, el traslado aéreo se realizó con destino a la rotonda de Pirkas, ubicada en el acceso norte de la ciudad de Neuquén, donde una ambulancia los esperaba para llevarlos directamente al hospital Castro Rendón. El uso del helicóptero fue vital para acortar los tiempos de traslado, considerando la distancia y su estado delicado.

"El estado en el que se encontraban requería una derivación urgente, y el helicóptero fue fundamental para que pudieran recibir atención en un centro de alta complejidad", explicó el comisario Burgos.

El despliegue no solo puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario, sino también la coordinación entre distintos niveles del Estado en un escenario donde cada minuto cuenta y es crucial.

Cuál fue la causa del accidente

Las condiciones climáticas podrían haber jugado un papel en el accidente. Si bien la calzada estaba seca, se registraban temperaturas bajo cero y una fuerte helada en la zona. Los investigadores no descartan que la escarcha haya contribuido al despiste.

Se aguardan más novedades en las próximas horas.

