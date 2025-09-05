En esta nota, te ofrecemos en detalle de cuánto es el salario –con bono incluido- de una niñera en la provincia de Neuquén en septiembre de 2025 .

Este es el sueldo por hora que cobra una niñera en Neuquén desde septiembre 2025

De acuerdo a lo informado en el sitio oficial de la OSPACP (Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares), el trabajo de las niñeras se encuentra comprendido en la cuarta categoría del Convenio Colectivo del sector. ¿De cuánto es el salario de una niñera en Neuquén en septiembre de 2025 ?

El Convenio Colectivo que nuclea a las niñeras prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén , Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En septiembre de 2025, una niñera que se desempeña en la provincia de Neuquén percibe un salario por hora que oscila entre $4.282 –sueldo por hora con retiro- y $4.788 –sueldo por hora sin retiro-. El salario mensual es de $541.432 –con retiro- y de $603.369 –sin retiro-.

Como lo mencionamos más arriba, la labor de las niñeras se encuentra comprendida en la cuarta categoría del Convenio Colectivo del sector, que incluye la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores.

Cabe recordar que, en el mes de julio de 2025, y tras casi seis meses de espera, la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) selló un convenio por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.

Asimismo, en el acuerdo mencionado más arriba, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 ( septiembre ).

). 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 / septiembre ).

). Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

Es oportuno destacar que, según el convenio laboral vigente, a las niñeras les corresponde un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un uno por ciento (1%) por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

Otro aspecto destacado en relación al trabajo de las niñeras es que cuando estas trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, el salario será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva “mensual”, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.