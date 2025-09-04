Grave accidente en la Ruta 39: dos jóvenes fueron trasladados en helicóptero a Neuquén

El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en el tramo que une Andacollo con Huinganco. Los ocupantes viajaban en una moto.

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves por la mañana en la Ruta 39 dejó como saldo a dos jóvenes de unos 20 años con heridas de gravedad . El hecho generó gran conmoción en la zona norte de la provincia, ya que ambos fueron trasladados de urgencia en helicóptero hasta la ciudad de Neuquén.

El jefe de la Comisaría 30 de Andacollo, comisario Burgos, informó a LMNeuquén que el aviso llegó a la dependencia policial alrededor de las 8 de la mañana. Según explicó, la moto en la que viajaban los jóvenes circulaba desde Andacollo hacia Huinganco cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y despistó, terminando a un costado de la ruta .

“El siniestro ocurrió aproximadamente a 500 metros del empalme con la Ruta 43. No tenemos indicios de que haya participado otro vehículo, todo indica que se trató de un despiste”, señaló el comisario.

Despiste ruta 39 (1) Gentileza Juan Carlos Parada

Tras el llamado de emergencia, los heridos fueron asistidos en primera instancia en el centro médico de Andacollo. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron derivados luego al hospital de Chos Malal. Sin embargo, los equipos médicos evaluaron que era necesario un traslado a un centro de mayor complejidad.

“Se dispuso que fueran trasladados a Neuquén capital, directamente, para recibir atención especializada. El estado en el que se encontraban requería una derivación inmediata”, precisó Burgos.

En circunstancias particulares, el traslado pudo realizarse en helicóptero. La medida fue clave para asegurar la atención en el hospital Castro Rendón, centro de referencia en la provincia para casos de alta complejidad.

Despiste ruta 39 (2) Gentileza Juan Carlos Parada

Condiciones de la ruta y el clima

Las autoridades también señalaron que el accidente habría ocurrido más temprano de lo que se informó inicialmente. Aunque la policía recibió el aviso a las 8, las condiciones en las que fueron hallados los jóvenes hacen presumir que el despiste se produjo antes de ese horario.

Respecto al estado de la calzada, Burgos descartó la presencia de agua o lluvias recientes, pero indicó que la jornada comenzó con temperaturas muy bajas. “No llovió, la ruta estaba transitable, pero hubo helada. La mínima fue de tres grados bajo cero”, dijo.

Los investigadores no descartan que el frío y la escarcha hayan influido en la pérdida de control de la motocicleta.