Impactante choque en el paso Cardenal Samoré: un camión transportador se estrelló contra un árbol

El accidente ocurrió en el sector de curva de la ruta 231 próxima al paso fronterizo. El conductor fue derivado al puesto sanitario.

Esta mañana se registró un grave accidente de tránsito en el Paso Cardenal Samoré en Villa La Angostura antes del cruce a Chile. Todo sucedió cuando el despiste de un camión transportador de autos terminó metido en el bosque y, sin poder frenar, impactó de lleno contra un árbol. A causa del choque, el camionero requirió atención médica.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura , el siniestro vial aconteció alrededor de las 8:40 sobre un sector de curva de la Ruta 231, a la altura del kilómetro 5, en la zona de Laguna Totoral.

El conductor fue atendido en el puesto sanitario del paso internacional para su atención médica antes de la llegada de los equipos de emergencia con colaboración del personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

Por su parte, el personal de Bomberos realizó las tareas pertinentes de seguridad vehicular y prevención, con el objetivo de garantizar la circulación segura al resto de los automovilistas y camioneros en la zona del incidente. En el operativo también colaboraron efectivos de la Comisaría 28.

Tránsito restringido para camiones en el Paso Internacional Cardenal Samoré

Las imágenes son impactantes: el árbol quedó incrustado en el frente del gran remolque. En la pendiente, había barro y nieve. En tanto, vialidad nacional realizó un informe del estado de las rutas neuquinas y destacó que el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado.

A su vez, detalla que es transitable con máxima precaución para autos y colectivos, pero advierte que la calzada cuenta con acumulación de nieve. En tanto, anuncia que el pronóstico es de nevadas y bajas temperaturas, así como fuertes ráfagas de viento.

Ante la posible formación de hielo en sectores, recuerda la portación obligatoria de cadenas y que el personal y equipos de Vialidad Nacional están operando. Por último, destaca que hay tránsito restringido para camiones y el nuevo reporte es a las 13:00.

Un turista chileno intentó pasar una costilla de ballena por el Paso Cardenal Samoré

Recientemente, el paso Cardenal Samoré fue noticia por un hecho insólito, cuando los funcionarios aduaneros realizaron un peculiar hallazgo en medio de un control de rutina: un turista tenía una costilla de ballena no declarada su auto. El hombre aseguró que la encontró tirada en una playa y que la había recogido porque es "un aficionado a la fauna marina".

La situación ocurrió el 26 de agosto en el momento en que los funcionarios de la Aduana de Osorno y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encontraban llevando a cabo un procedimiento habitual y detectaron una costilla de ballena franca austral de dos metros de largo oculta en el interior de un vehículo que no había sido declarada, por lo que fue decomisada de inmediato por contravenir la normativa vigente.

Según informaron, el automóvil, en el que se llevó a cabo el hallazgo, era conducido por un ciudadano chileno e iba con destino a Puerto Montt, había salido desde Argentina.

costilla de ballena franca austral

El turista trasandino explicó que había encontrado el hueso en una playa argentina y que había decidido llevárselo con él de regreso a su país debido a su afición como coleccionista de restos marinos. No obstante, el traslado de este tipo de piezas infringe la Ley N° 20.962, que incorpora la Convención CITES (sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) a la legislación chilena vigente.