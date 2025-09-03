Siete detenidos en cuatro allanamientos realizados en Parque Industrial

Además, se secuestró un arma casera tipo “tumbera”. La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades en un hecho de abuso de arma.

Un importante operativo policial se llevó a cabo este miércoles en la ciudad de Neuquén, donde se realizaron cuatro allanamientos en distintos sectores . Tres de ellos tuvieron lugar en el barrio Parque Industrial y el restante en la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza . El despliegue fue ordenado por la Justicia en una investigación por un hecho de abuso de armas ocurrido la semana pasada.

Según confirmó el comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, el procedimiento culminó con la demora de seis hombres y una mujer, todos mayores de edad. Además, en los domicilios allanados se encontró un arma de fabricación casera conocida como “tumbera” y varias municiones de distinto calibre .

La causa que dio lugar a los allanamientos se inició días atrás, a raíz de un episodio de violencia en el barrio Parque Industrial. Allí, una persona fue intimidada con un arma de fuego y se efectuaron disparos, lo que generó alarma entre los vecinos.

El comisario Rebolloso explicó que, en base a las primeras pruebas recolectadas, la Fiscalía dispuso las órdenes de allanamiento para avanzar en la investigación. “Fue un hecho de intimidación con un arma de fuego donde incluso se efectuaron disparos. Con esos elementos se solicitó la intervención judicial”, indicó en declaraciones radiales.

Allanamiento

En la escena del hecho se hallaron vainas calibre 9 milímetros, propias de un revólver o pistola, por lo que los investigadores presumen que el arma utilizada no sería la misma que fue secuestrada durante los procedimientos.

Los resultados de los operativos

El saldo de los cuatro allanamientos fue significativo. Siete personas quedaron demoradas y serán puestas a disposición de la Justicia para establecer su grado de vinculación con la causa. Seis de ellas son hombres y la restante, una mujer.

“Todos los demorados son mayores de edad y ya fueron derivados a la dirección judicial para determinar si poseen algún tipo de restricción o antecedentes”, señaló Rebolloso.

En cuanto al material secuestrado, la Policía detalló que se trató de un arma de fabricación casera tipo tumbera y municiones de arma de fuego. El hallazgo será peritado para comprobar si pudo haber sido utilizada en hechos recientes de intimidación.

La investigación permitió determinar que los demorados estarían relacionados con varios hechos de abuso de armas e intimidación ocurridos en el último tiempo en el barrio Parque Industrial. “Se estableció que los moradores de los domicilios están vinculados con distintos episodios. No se trata de una banda organizada sino de hechos aislados”, explicó el comisario.

comisaria 20 parque industrial

En relación con el hecho originario, Rebolloso señaló que habría participado un hombre y una mujer, lo que coincide con parte de las personas demoradas durante los allanamientos.

El operativo y su desarrollo

El despliegue policial se realizó sin incidentes, gracias a la sorpresa con la que actuaron las fuerzas. “No hubo resistencia porque la irrupción fue repentina y sorprendió a las personas que estaban en los domicilios”, aseguró Rebolloso.

En los procedimientos participaron efectivos de distintas áreas: personal de la Comisaría 20 de Parque Industrial, agentes del Departamento Metropolitano y efectivos de la DESPO. La coordinación entre las unidades permitió concretar los allanamientos de manera simultánea y con resultados positivos.

Tras los allanamientos, la investigación quedó en manos de la Fiscalía, que continuará con las actuaciones correspondientes y evaluará la formulación de cargos. El arma secuestrada será sometida a peritajes balísticos para determinar si guarda relación con el hecho que dio origen a la causa o con otros episodios recientes.

Mientras tanto, los demorados permanecerán bajo custodia judicial hasta tanto se resuelva su situación procesal. La Fiscalía deberá establecer si alguno de ellos tenía antecedentes penales y en qué grado se los vincula con el abuso de armas investigado.