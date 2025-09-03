Ataque brutal en el campo: desconocidos golpearon y robaron a un criancero de 72 años

El dramático hecho ocurrió en un paraje cerca de Loncopué y ha generado gran conmoción en toda la comunidad. La fiscalía de Zapala y la policía provincial trabajan en la investigación para dar con los responsables.

Un criancero fue víctima de un brutal ataque en el campo, donde desconocidos lo golpearon y robaron de manera salvaje. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo en el puesto rural ubicado en Paso Batea, camino a Chenque Pehuén, a unos 18 kilómetros de Loncopué . El hecho delictivo ha generado una fuerte conmoción en la región y a su vez una cadena de preocupación porque se puedan seguir repitiendo.

Según pudo saber LMNeuquén , el criancero fue atacado por varios individuos que lo sorprendieron en su vivienda del campo. Los delincuentes lo golpearon brutalmente y lo robaron, llevándose objetos de valor. Antes de emprender la huida provocaron importantes daños en la propiedad y en vehículos que había en el lugar. El histórico campesino fue encontrado en estado de shock por la familia y la Policía y fue trasladado después al hospital local para recibir atención médica.

Los trabajos de investigación se encuentran en manos de la comisaría 26 de Loncopué, a cargo del comisario Sergio Huanque y tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Zapala a través del fiscal del caso Marcelo Jofré.

El ataque ha generado gran preocupación en la comunidad, que reclama mayor seguridad en el campo. Los vecinos exigen que se tomen medidas para prevenir este tipo de hechos y proteger a los trabajadores rurales.

Testimonio en primera persona

Aún conmocionado por el hecho que le ha tocado vivir y luego de prestar testimonio en la fiscalía zapalina, don Germán Chandía en diálogo exclusivo con LMNeuquén contó que “durante la madrugada del último domingo a las 3 de la mañana aproximadamente, me desperté por un golpe en las chapas de mi casa, del puesto. Allí me doy cuenta que habían dentro de mi domicilio cuatro personas, que me redujeron y empezaron a exigirme dinero, armas, mientras me golpeaban y amenazaban con matarme”. Con mucha angustia continuó diciendo que “les dije que armas no poseía y dinero solo contaba con el dinero de mi jubilación mínima que había cobrado días atrás. No conformes con lo dicho revolvieron toda mi casa mientras me seguían torturando y me mantenían atado y con la cabeza tapada”.

Mientras tomaba un respiro, continuó relatando la terrible odisea que le tocó atravesar: “Yo soy una persona de 72 años con problemas de salud, por los que estoy medicado, tengo hipertensión, diabetes y soy operado del corazón”, indicó.

Añadió que “al rato que se fueron logré desatarme, con temor de aún continuaran en el campo. Por suerte no se llevaron mi teléfono por lo que busqué señal y avisé a mi hijo que fue el que llamó a la policía”.

ataque criancero campo

Justicia

Luego de ser víctima de un violento asalto en su campo, don Chandía fue asistido por su familia y por las fuerzas de seguridad. Al respecto, señaló que “la policía me llevó al hospital, me revisaron y me dejaron internado. Fui golpeado en la cabeza, lo que me ocasionó fracturas de nariz y del oído derecho casi no escucho. Me pisaron el cuello y me patearon en todo el cuerpo”.

A su vez, detalló que en la mañana del lunes la policía fue a realizar los peritajes, también se hizo presente criminalística de Zapala y este miércoles tuvo que viajar a Zapala para presentarse a fiscalía donde le tomaron nuevamente declaración y lo enviaron al cuerpo médico forense.

“Ahora todo está en manos de la justicia y espero puedan atrapar a los culpables y poder recuperar mis cosas”, enfatizó con esperanza. Sin embargo, mostró mucha tristeza e impotencia al contar que los ladrones antes de marcharse de su propiedad le “tajearon” las cuatro cubiertas colocadas en su camioneta y de igual manera lo hicieron con tres neumáticos de auxilio que había en el lugar.