El Hospital Castro Rendón sumó respiradores de última generación

La Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Salud, adquirió dos respiradores de alta frecuencia, de última generación , para el Servicio de Neonatología del Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” .

Con una inversión de 99.309.984 pesos , Neuquén suma estos equipos especialmente diseñados para brindar soporte respiratorio a recién nacidos en estado crítico al hospital de mayor complejidad de la provincia, informó el gobierno provincial.

Esta inversión se suma a la remodelación y ampliación que tendrá el servicio para unificar Neonatología I y II, que permitirá incrementar la superficie y redistribuir los espacios, adecuándolos a los distintos niveles de complejidad, y facilitará la permanencia continua de las familias con él o la bebé internado.

“De esta manera, la Provincia pone de relevancia una vez más la accesibilidad de la salud de la comunidad y la mejora de la calidad de atención, siendo los equipos recientemente adquiridos especialmente diseñados para brindar soporte respiratorio avanzado a recién nacidos en estado crítico, ofreciendo una ventilación precisa y segura que favorece la protección pulmonar y mejora el pronóstico de los más pequeños y vulnerables”, sostuvo el comunicado oficial.

Ampliación y remodelación

La obra unificará el servicio en una sola planta de internación y contempla la incorporación de una sala de extracción de leche humana (actualmente es necesario bajar un piso para hacerlo) y una residencia (habitaciones) para que las mujeres que vienen de otras localidades puedan acompañar a sus bebés, con condiciones adecuadas para una estadía cómoda y segura.

El proyecto está orientado a facilitar la permanencia continua de las familias con su bebé.

Una vez finalizados los trabajos, se contará con una sala de procedimientos donde se podrán realizar operaciones de ductus, colocación de vías centrales y cirugías de retinopatía con láser, sin tener que desplazar a los y las bebés a las áreas de quirófanos; se mejorarán las condiciones para la capacitación del personal; habrá salas de aislamiento diseñadas para el tratamiento de patologías infecciosas y una sala de comunicación pensada como un espacio cómodo y reservado para brindar información médica a las familias, promoviendo el diálogo y el acompañamiento.

“Una obra que refleja el compromiso del ministerio de Salud con una atención centrada en la familia, segura, respetuosa y de calidad, que además mejora las condiciones de trabajo de los equipos de salud y su formación”, concluyó el comunicado.