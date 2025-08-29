Castro Rendón: invierten 3 mil millones de pesos en la ampliación de Nefrología

La obra apunta a mejorar la calidad de atención de pacientes con enfermedades renales crónicas, agudas y en tratamiento de diálisis.

La Secretaría de Obras Públicas de Neuquén anunció el llamado a licitación pública para ejecutar una de las obras sanitarias más relevantes del año: la ampliación y refacción integral del Servicio de Nefrología del Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón .

El proyecto, que cuenta con un presupuesto oficial de $2.985.104.120 , se inscribe dentro de las políticas de modernización de la infraestructura hospitalaria impulsadas por el gobierno provincial .

Ubicado en Santa Fe 350 , en pleno centro de la capital neuquina , el hospital Castro Rendón es el principal efector público de salud de la provincia y un referente regional en diversas especialidades médicas.

La intervención prevista en su área de nefrología apunta a mejorar la calidad de atención de pacientes con enfermedades renales crónicas, agudas y en tratamiento de diálisis, ampliando la capacidad instalada y optimizando los espacios para el personal médico y técnico.

Un año para trabajar en el Castro Rendón

El plazo de ejecución de la obra será de 365 días corridos a partir de su adjudicación. El proyecto contempla la remodelación de áreas existentes, la incorporación de nuevos espacios clínicos y administrativos, y la adecuación de instalaciones a los estándares actuales de bioseguridad y confort hospitalario.

El proceso licitatorio ya está en marcha. Las empresas interesadas en participar tienen tiempo hasta el lunes 22 de septiembre a las 11:00 para presentar sus ofertas. La recepción se realizará en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en La Rioja 229, Piso 10, de la ciudad de Neuquén. Ese mismo día, a las 13, se llevará a cabo la apertura pública de sobres en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en la intersección de las calles Roca y La Rioja.

Este acto público permitirá conocer las propuestas técnicas y económicas presentadas, dando inicio al proceso de evaluación que definirá la empresa adjudicataria. Desde el gobierno provincial destacaron la transparencia del procedimiento y la relevancia estratégica de la obra, que se enmarca en un plan integral de fortalecimiento del sistema de salud.

Impacto regional

La ampliación del Servicio de Nefrología no solo beneficiará a los pacientes neuquinos, sino que tendrá un impacto directo en la atención sanitaria de toda la región patagónica. El hospital Castro Rendón recibe derivaciones de otras provincias y localidades, y su capacidad de respuesta en áreas críticas como la nefrología es clave para garantizar tratamientos oportunos y de calidad.

Actualmente, el servicio atiende a cientos de pacientes mensuales, muchos de ellos en tratamiento de hemodiálisis, con requerimientos técnicos y humanos altamente especializados. La obra permitirá incorporar nuevas unidades de atención, mejorar la circulación interna, y dotar al personal de mejores condiciones laborales.

Desde el Ministerio de Salud se remarcó que esta inversión responde a una demanda sostenida de los equipos médicos y de la comunidad, que reclama mayor cobertura y mejores condiciones para enfrentar patologías renales, cuya prevalencia ha ido en aumento en los últimos años.

La intervención en el Castro Rendón se suma a otras obras en ejecución en distintos puntos de la provincia, como parte de una política de modernización de la infraestructura hospitalaria. El objetivo es ampliar la cobertura, reducir las derivaciones fuera de la provincia, y garantizar el acceso equitativo a servicios especializados.