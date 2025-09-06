Neuquén La Mañana restaurante En 8 imágenes: así se vivió la reinauguración del Restaurante Del Parque

El emblemático restaurante ubicado en Parque Industrial, celebró la remodelación del espacio y la incorporación de nuevas propuestas.







El restaurante celebró su reinauguración este viernes.

La noche del viernes fue pura celebración en Restaurante Del Parque. Con un cóctel íntimo, se dio inicio a una nueva etapa que incluye la remodelación de sus espacios, nuevas propuestas para los clientes y la incorporación de platos a la carta que renuevan la experiencia gastronómica.

Durante el evento, los invitados compartieron un brindis acompañado de una deliciosa picada con las panificaciones caseras elaboradas en el propio sector de panadería. También recorrieron los nuevos rincones del restaurante: un deck exterior con livings, ideal para almuerzos o cafés en un ambiente privado y moderno, y un espacio al aire libre con mesas y sillas para disfrutar en compañía.

Además de la reapertura, esta semana el restaurante celebró trece años de trayectoria desde su inauguración en 2012. Su propietario, Pablo Bossetto, expresó su agradecimiento a quienes han acompañado al local durante este tiempo y se mostró confiado en todo lo bueno que está por venir.