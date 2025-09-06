Las imágenes del impactante accidente en Ruta 7: una familia completa viajaba en un camión

El choque ocurrió en la madrugada y dos personas fueron trasladadas al hospital de Neuquén. Se realizó prueba de alcoholemia a ambos conductores.

La grúa con cabina involucrada en el accidente de tránsito tenía su seguro vencido.

La madrugada de este sábado estuvo marcada por un violento accidente de tránsito en la Ruta 7, a la altura de la rotonda del ex peaje, en el tramo que une Neuquén con Centenario.

El hecho encendió las alarmas de la Policía y el Sistema Integral de Emergencias (SIEN) cuando todavía dominaba la oscuridad y la circulación era escasa o nula sobre una de las vías de comunicación más importantes de la zona.

Los primeros informes daban cuenta de un accidente de tránsito muy fuerte con heridos. Minutos después, la escena fue confirmada por agentes de la Policía, quienes constataron un violento choque entre un auto Chevrolet Corsa Classic , color blanco, de cinco puertas; y un camión tipo tractor m arca Volswagen, perteneciente a la empresa Idiarte Molina SH, del mismo color.

choque fuerte expeaje ruta 7 La grúa con cabina involucrada en el accidente de tránsito tenía su seguro vencido.

Según señalaron fuentes policiales, llamó la atención que en el camión no solo se trasladaba el conductor, de 46 años, sino también su familia: una mujer de 47, una joven de 21 y una adolescente de 14 . Todos tienen domicilio en el barrio Sarmiento de Centenario.

Consultado al respecto, el subcomisario a cargo del Destacamento de Tránsito Villa Obrera, Damián Jorquera, confirmó a LMNeuquén que el tractor puede circular en ese horario, pero solo el chofer. En este caso, lo hacía con tres personas más.

Asimismo, precisó que en el auto involucrado viajaban dos jóvenes, de 21 y 22 años, quienes resultaron heridos y fueron trasladado de inmediato hasta el Hospital Regional de Neuquén.

heridos choque ruta 7 (1) El conductor perdió el control del rodado y terminó chocando contra un camión.

Cómo fue el impactante choque en plena madrugada

"El siniestro se produjo en circunstancias que ambos vehículos circulaban por Ruta Provincial N° 7 en sentido Sur-Norte (Neuquén-Centenario) por el carril externo. Al pasar la curva próxima al expeaje, el vehículo tipo Sedan pierde el contro, derrapando e impactando contra el lateral trasero izquierdo del tractor que circular delante", indica el informe de la Policía.

Jorquera amplió un poco más la información e indicó: "Se realizó prueba de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado negativo". Es decir, se descarta la incidencia de la ingesta de alcohol, como ocurre en otros casos.

fuerte choque expeaje ruta 7 Policía de Neuquén

Al lugar acudió también una ambulancia del SIEN, que procedió al traslado de los ocupantes del Corsa hasta el Hospital Castro Rendón, en tanto registraban politraumatismos varios.

En cuanto a los vehículos involucrados en el siniestro vial, se supo que el auto ya fue entregado a su conductor, mientras que el tractor quedó retenido de forma preventiva. "Tenía vencido su seguro", advirtió Jorquera. Por tal motivo, se confeccionó un alta contravencional.

fuerte choque expeaje ruta 7 Policía de Neuquén

Cabe destacar que se hizo presente personal de Bomberos Voluntarios para limpiar la ruta y correr el vehículo que quedó encajado en la isleta central del expeaje.

"Los jóvenes heridos ya fueron dados de alta médica, sin registrar lesiones de gravedad", concluyeron las fuentes consultadas. Y precisaron que el motivo por el cual derrapó el auto involucrado en la rotonda del expeaje habría sido la gran velocidad a la que transitaba por el lugar.

Un tramo complicado de la Ruta 7

El siniestro volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en ese tramo de la Ruta 7, uno de los más transitados de la región y escenario frecuente de despistes y choques. La rotonda del ex peaje, en particular, es considerada un punto crítico debido a la combinación de curvas cerradas, circulación intensa y maniobras riesgosas.

El motivo por el cual el conductor perdió el control habría sido el exceso de velocidad.

fuerte choque expeaje ruta 7 Policía de Neuquén