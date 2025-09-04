Levantaron el corte en Ruta 7: el problema de la escuela "atrapada" en la ruta petrolera

Las familias protestaron para exigir señalización y que los niños tengan un acceso seguro al establecimiento.

Por segundo día consecutivo , padres y madres de la Escuela 204 de Centenario bloquean este jueves la Ruta 7, entre las calles 8 y 9, en reclamo de mayores medidas de seguridad para los estudiantes . La comunidad educativa insiste en que la obra de ensanchamiento de la ruta petrolera dejó al colegio en una situación de riesgo, sin señalización y con un acceso limitado.

La protesta comenzó minutos después de las 8 , cuando varias familias estacionaron sus autos sobre una de las manos de la ruta para visibilizar el reclamo.

El conflicto se originó con las obras de ampliación de la ruta, que incluyeron la construcción de nuevas vías y una pasarela peatonal que aún no puede utilizarse. Los padres advierten que, aunque se instalaron guardarraíles para proteger la pasarela, estos terminaron bloqueando el ingreso vehicular al establecimiento.

Padres de la escuela 207 corte Ruta 7 (1)

Antes de los trabajos, los automovilistas podían dejar a los chicos en un camino colector, pero hoy la maniobra es inviable. La situación empeora en horarios de ingreso y salida, cuando el tránsito petrolero es más intenso. “El retorno por la calle 9 es muy complicado y peligroso. No hay espacio para estacionar, los autos se amontonan y los camiones no frenan”, explicó un padre.

Piden respuestas concretas

La comunidad educativa viene reclamando desde hace más de tres años, pero hasta ahora las gestiones no tuvieron resultados. En la jornada del miércoles ya habían realizado un primer corte en la misma ruta, sin obtener respuestas oficiales. Ahora decidieron sostener la protesta hasta que se garantice algún tipo de solución.

“Queremos saber quién se hace cargo de la cartelería y la señalización, si es Vialidad o la empresa que hizo la obra. Hoy la escuela quedó atrapada en medio de la ruta y nadie piensa en los chicos”, lamentó otra mamá.

Padres de la escuela 207 corte Ruta 7 (2)

“Nos arrinconaron con la obra”

Roberto, uno de los padres que participa del reclamo, relató a LMNeuquén que lo único que se habilitó, luego de la última jornada de protesta, fue una calle colectora, pero que no representa una verdadera solución: “Está desmoronada, no está entubada y encima funciona como desagüe de las chacras. No es un acceso seguro”.

Según explicó, los guardarraíles que se colocaron en el frente de la escuela impiden bajar directamente desde la ruta, y obligan a las familias a maniobras complejas y peligrosas. “La obra avanza y cada vez nos arrincona más. Se torna un caos porque los vehículos vienen a gran velocidad, y cuando la policía no está, nadie controla. Hemos tenido que hacer maniobras evasivas para evitar accidentes”, describió.

El papá recordó que incluso se retiró el histórico semáforo que estaba frente al colegio y que obligaba a los automovilistas a reducir la velocidad. “Eso nos protegía y ahora ya no está. No queremos tener una desgracia como pasó frente a la EPET 22”, advirtió.

Una escuela histórica que no figura en los mapas

Roberto remarcó además que la Escuela 204, con más de 60 años de trayectoria, no aparece siquiera en Google Maps. “Eso es clave: si estuviera señalizada, las empresas tendrían la obligación de reducir la velocidad frente al colegio. Hoy no figura en los mapas y nadie explica por qué”, cuestionó.

La escuela, de perfil rural y orientada a la enseñanza agropecuaria, recibe a unos 200 estudiantes en ambos turnos. “Es una escuela hermosa, pública, con un contacto muy fuerte con la naturaleza. La semana pasada los chicos de sexto estuvieron en la montaña en una experiencia educativa única. La amamos y queremos que la cuiden, porque lo que está en juego es la seguridad de nuestros hijos”, concluyó.

La Escuela 204 recibe alrededor de 200 estudiantes entre turno mañana y tarde. La mayoría de las familias utiliza autos particulares para llevarlos y retirarlos, lo que genera un escenario complejo en el ingreso. Los docentes también deben maniobrar con poco espacio y la calle interna del predio escolar no tiene capacidad para funcionar como doble mano.