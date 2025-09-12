El enigma de los 'juguetitos' encontrados en el tercer puente: qué hizo la Muni

Una foto viral desató la polémica y las preguntas sobre de dónde procedían los juguetes sexuales abandonados. Algunos tenían hasta preservativos colocados.

Porque lo prometido es deuda, este jueves por la mañana, personal municipal de Limpieza Urbana se tomó el trabajo de ubicar el montón de "juguetitos" sexuales que fueron arrojados en un sector del tercer puente. Cómo, quién y cuándo fueron depositados en ese lugar, y por qué motivo, son preguntas abiertas que difícilmente alguien se anime a responder con la verdad. El caso, por ahora, sigue siendo un misterio.

"Los empleados municipales tuvieron que buscar bastante porque no tenían una referencia exacta del lugar. Caminaron hasta que los encontraron. Contabilizaron 15 juguetes sexuales", comentaron desde el área de Limpieza Urbana de la Municipalidad a LMNeuquén.

Los trabajadores encontraron los objetos -que son consoladores de distinto tamaño- en la zona del Cañadón de las Cabras , como yendo hacia Cipolletti pero del lado neuquino.

Lo insólito del hallazgo no solo fue el objeto, sino la cantidad. Un montón de juguetes sexuales (consoladores) aparecieron desparramados en las inmediaciones del tercer puente que une Neuquén y Cipolletti, a la vista de quienes transitan por la zona. "No eran nuevos. Algunos incluso tenían un preservativo colocado. Es decir, habían sido usados", advirtieron.

image

Recordemos que el hallazgo resultó sorpresivo y casual , casi absurdo. Sin embargo, rápidamente se viralizó a través de distintos grupos de WhatsApp y redes sociales. Las imágenes -entre la sorpresa, la risa nerviosa y el desconcierto- abrieron un sinfín de preguntas. ¿De dónde salieron? ¿Quién los dejó ahí? ¿Por qué?

El primer dato surgió a partir de un testigo ocasional. "Hay muchos, mucha cantidad de esos juguetes", comentó una persona consultada por este medio, claramente sorprendida por lo peculiar de la situación. "Llamativo que sea de una sola persona, ¿no? Capaz que los coleccionaba, no sé... No creo que sea un comercio que los haya tirado tampoco. Es raro, rarísimo", lanzó.

Y lo es. En un contexto donde el tránsito habitual del puente no suele ser interrumpido por más que accidentes o controles policiales, este hallazgo dejó a varios desconcertados. Los juguetes -la mayoría de ellos, consoladores- estaban tirados en el pastizal, debajo del tercer puente. No estaban embalados, incluso algunos parecen dañados.

Las hipótesis que circulan son muchas, pero ninguna concluyente. Una apunta a la posibilidad de que se trate de descarte masivo de algún comercio erótico. Sin embargo, no hay denuncias ni indicios de un cierre reciente en la zona que lo confirme. Además, varios de los consoladores habían sido usados.

Parte II de los "juguetitos" que aparecieron en la zona del tercer puente.

Por eso, otra suposición sugiere que podrían provenir de un hotel alojamiento o motel, donde este tipo de objetos suelen quedar olvidados o acumulados con el tiempo. Pero, de nuevo, nada firme.

"La verdad es que nunca se vio algo así, en cantidad", comentó un empleado municipal que suele estar involucrado en la limpieza urbana de distintos sectores clave.

El factor viral también jugó su parte: la foto inicial refleja un montón de objetos con formas y colores sugerentes. En menos de una hora ya circulaba por varios grupos de WhatsApp. Las reacciones fueron de todo tipo: desde bromas hasta indignación, por lo que algunos consideran una escena inadecuada para quienes transitan por la zona, incluso en compañía de menores de edad.

juguetes sexuales hallazgo Personal de Limpieza Urbana encontró los consoladores y procedió a su remoción del lugar.

Por ahora, no habría cámaras en el sector que permitan esclarecer cuándo y cómo llegaron los juguetes al lugar. Tampoco se presentó nadie a reclamar ni explicar su procedencia. Es un misterio total.

Mientras tanto, el hallazgo suma una nueva historia al anecdotario urbano local: insólita, ¿divertida? y por momentos casi surrealista. En un rincón inesperado de la ciudad, entre pasto seco y basura dispersa por el viento, quedó el rastro de una escena que nadie vio llegar, pero que ahora nadie puede dejar de comentar. ¿Qué se hace con un hallazgo así? Personal de Limpieza Urbana procedió a su remoción. Y la pregunta final, más inquietante aún, ¿por qué estaban ahí? Su procedencia sigue siendo una incógnita ¿El o la responsable de arrojar allí los consoladores se animará a romper el silencio?

Otros hallazgos similares: lugares usurpados o que están abandonados y son utilizados como pernocte por personas en situación de calle. Por ejemplo: en calle Winter, sobre el canal de las vías; o frente a la estación de servicio que está en Independencia. "Hemos encontrado, pero no en esta cantidad. Llama la atención", se indicó desde Limpieza Urbana.