Ataque con molotov, palazos y ladrillazos a la mamá de un adolescente asesinado en Centenario

El hecho ocurrió en la vivienda donde fue apuñalado y asesinado Neyen Inostroza en 2019. Su mamá no realizó la denuncia por la agresión.

El pasado sábado al mediodía un grupo de personas realizó un ataque contra Valeria Mercado, la mamá de Neyén Inostroza, el joven de 17 años que fue asesinado por su padrastro en 2019. Los hechos fueron protagonizados por un tumulto que ingresó a la vivienda, prendió fuego y arrojó ladrillazos y palazos a la mujer.

La situación desembocó en la intervención de la Comisaría Quinta quien realizó un relevamiento de la situación acontecida en calle Formosa y Puerto Madryn , del barrio Del Alto en Centenario, pidió colaboración de Criminalística e informó a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas .

Según informó a LMNeuquén , el comisario Diego Díaz, el hecho ocurrió alrededor de las 12 y al arribar no se observó el disturbio, sino las consecuencias: "Las personas ya se habían retirado, estaban trabajando personal de Bomberos Voluntarios de Centenario quienes se encargaron de apagar el foco ígneo que afectó parte de la casa porque habían tirado bombas molotov ".

Bomberos Voluntarios Centenario Gentileza Centenario Digital

Luego, a las 13.10 mientras se realizaban las pericias en la vivienda, indicó que nuevamente hubo un pequeño episodio cuando se presentaron dos personas que habitaban allí y "estaban ofuscados, proferían insultos", al tiempo que no respetaron el pedido del personal de criminalística, que poco pudo hacer por preservar evidencia.

Un ataque a ladrillazos sin denuncias

En las imágenes del crudo video que circuló por redes sociales, se observó que la víctima yacía en el piso arrinconada contra un pequeño paredón, sin posibilidad de defenderse o escapar. De momento, se desconoce con exactitud quiénes son las mujeres que le arrojaron ladrillazos, pegaron palazos y la insultaron. Tampoco se sabe quién filmó el video, por qué la atacaban, y qué objetivo perseguían.

Lo cierto es que la víctima no denunció la agresión, sino su madre. "Después del hecho se acercó la madre de Mercado, quien manifiesta que se pudo acercar al lugar, constató daños del fuego en el interior de la vivienda, y refiere que tienen problemas con la familia Pino", indicó Díaz.

Además, según esta denuncia, quienes atacaron brutalmente a Mercado, intentaban desalojar a su hija con el objetivo de tomar posesión de la vivienda, y es parte de un conflicto de larga data, con el condimento de problemas de consumo problemático. Finalmente, dio intervención a la Brigada de Investigaciones, y a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas.

Ataque con molotov y ladrillazos a la mamá de Neyén Inostroza

Desde la Comisaría destacaron el dispositivo para denuncias anónimas por QR

Cabe destacar que a partir de este pico de conflictividad, desde la Comisaría Quinta se encuentran avocados a la saturación en Formosa y Puerto Madryn para evitar futuros conflictos. "Realizamos prevención en el lugar, con patrullaje intensivo en el sector a los fines de disuadir", destacó el comisario y agregó que no se registraron personas lesionadas.

En tanto, la denuncia no fue realizada por la damnificada directa, en medio de acusaciones barriales por venta de drogas. "Se necesitan testimonios, estamos tratando de decirle a las personas que usen la metodología de denuncia anónima por QR que impulsa el Ministerio de Seguridad, y ha dado bastante resultados, de hecho han tirado abajo un predio donde había narco menudeo", destacó Díaz.

En este sentido, señaló: "estamos tratando de que la gente pierda el miedo entendemos que están en un sector de conflicto social, pero sin colaboración se nos complica porque son ellos los que lo viven cotidianamente, entonces los animamos a hacer la denuncia, para que intervenga directamente la fiscalía con Dirección Antinarcóticos".

balacera centenario

En tanto, a raíz de la fuerte seguidilla de disparos con 21 vainas servidas en, barrio Vista Hermosa se realizan operativos preventivos colaborando con la Comisaría 52. En ese caso, el comisario Luis Aguirre, también destacó la falta de denuncias ni personas heridas, en medio de un conflicto entre familias y bandas.

Asesinato de Neyen Inostroza en Centenario

El reciente ataque a Valeria Mercado, reavivó la tragedia de 2019, cuando estuvo a punto de ser imputada por homicidio de su hijo de 17 años, Neyen Inostroza, apuñalado en esa misma vivienda. La mujer, en ese entonces, tenía 37 años y quedó detenida con su pareja como los principales sospechosos de haber asesinado al adolescente, hijo de ella.

Las circunstancias del asesinato eran las de una discusión familiar el domingo 27 de octubre, cuando se desató una discusión que terminó en una puñalada al tórax asestada en el interior de la vivienda ubicada en calles Formosa y Puerto Madryn del barrio Del Alto. Luego, el joven fue trasladado al hospital Natalio Burd y posteriormente al hospital Castro Rendón, donde finalmente falleció, aproximadamente a las 8:30 de la mañana.

“Aún no está claro cómo ocurrió la agresión. Sabemos que hubo una pelea entre la madre y su hijo, y en ese marco intervino el otro hombre”, explicó a LMNeuquén en aquel entonces la fiscal del caso Eugenia Titanti y aclaró que Mercado tenía golpes en su cuerpo, que fueron constatados por un médico forense como sufridos horas previas.

Neyen Inostroza Gentileza

Finalmente, el caso se resolvió en 2021, cuando la defensa y la fiscalía llegó a un acuerdo de responsabilidad con la pareja de Mercado, Osiel Eleazar García Calfiante, quien fue condenado por el homicidio de Neyen Andrés Inostroza. Parte del acuerdo entre las partes, con el aval de la familia de la víctima, la fiscal del caso María Eugenia Titanti solicitó la posibilidad de reconvertir la audiencia de juicio y realizar un procedimiento abreviado.

Los términos del acuerdo con el aval de todas las partes, fue la pena de tres años de prisión en suspenso, un punto medio entre el mínimo de un año y el máximo de cinco años que prevé el Código Penal para el delito que se imputó. A favor del condenado se valoró que siempre aceptó su autoría, que no tiene antecedentes, y que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa de un tercero.