Ataque de furia de un neuquino buscado: destrozó comercios y vehículos; y vecinos lo golpearon

El violento ataque tuvo lugar en las calles Esquiú y Don Bosco de Cipolletti. El joven, de 27 años, era buscado en Neuquén y terminó golpeado.

Un joven, de 27 años, oriundo de Neuquén protagonizó una violenta secuencia de hechos del otro lado de los puentes carreteros. Totalmente fuera de sí, destrozó comercios y vehículos que estaban estacionados en Cipolletti. Para ser más exactos, pasó en las calles Esquiú y Don Bosco.

Momentos de mucha tensión y nerviosismo se vivieron en la cuadra cuando el joven, hasta ese momento un completo extraño , tomó un palo y de la nada comenzó a dañar las fachadas de los negocios y los autos . Vecinos y comerciantes advirtieron la secuencia, atónitos y espantados. Pero algunos reaccionaron, y la violencia generó más violencia. " Le sacaron el palo y con el mismo lo golpearon ", confirmaron fuentes policiales.

Todo ocurrió alrededor de las 11:30 del martes. El joven deambulaba por la zona , sin rumbo aparente, como si estuviese en situación de calle. Después, la Policía confirmaría que se encontraba perdido y que era buscado por su familia. Tanto es así que al momento de los hechos se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Apenas vestía un pantalón corto. Andaba con el torso desnudo y descalzo.

E.C.P SUBCOMISARIA 19 (1) Estefania Petrella

"No tenía ni billetera ni teléfono celular. Perdió todo en el mismo episodio", indicaron desde la Subcomisaría 79.

Tuvo que ser asistido en un hospital por los golpes

Justo pasaba un patrullero de la Comisaría 45, por lo que intervino de inmediato. Luego se sumaron móviles de la Subcomisaría 79 y la Comisaría Cuarta. Los efectivos policiales pusieron paños fríos a la situación. Contuvieron y salvaguardaron al joven que dañó negocios y vehículos; y luego fue atacado a golpes por comerciantes y vecinos.

En la subcomisaria que intervino se recepcionaron las denuncias policiales de dos comercios dañados en la zona y los propietarios de una camioneta Amarok vandalizada y otro vehículo dañado. "El joven estaba fuera de sí, y para cuando intervino la Policía ya lo habían golpeado, por lo que fue reducido y se lo trasladó hasta el hospital donde se le brindó asistencia. Sangraba en la cabeza y en la boca", relataron las fuentes consultadas.

esquiu y don bosco El ataque ocurrió en Esquiú y Don Bosco, de Cipolletti.

Tras la asistencia médica, fue llevado hasta la Subcomisaría 79 y permaneció demorado mientras los efectivos policiales procuraban identificarlo. "Se acordaba del teléfono de la madre, así que la llamamos y ahí tomamos conocimiento de que padece un problema de salud. La gente que lo golpeó no sabía que el pobre hombre tenía esta condición", comentaron.

Por razones que se desconocen, se había ausentado de su domicilio y era buscado por su familia. Desde entonces, no tomaba la medicación que requiere su cuadro.

Se trata de un joven profesor de Educación Física, quien en momentos de lucidez se hace entender muy bien y puede establecer una conversación. Sin embargo, en situaciones traumáticas, sufre alucinaciones.

Para tener en cuenta: Las guardias de Salud Mental en los hospitales Heller y Castro Rendón atienden las 24 horas, mientras que la del Bouquet Roldán y los hospitales de Centenario y Plottier, lo hacen de 8 a 20. Línea de Prevención del Suicidio (Argentina): (011) 5275-1135. Línea de contención en salud mental (Neuquén): 2995358191.