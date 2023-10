Pero tanto en Neuquén como en Río Negro y el resto del país, la incertidumbre es aún mayor a partir de los procesos políticos que atravesamos, que implican cambios profundos y que están asociados a una persistente crisis económica que aún no parece haber encontrado fondo.

A nivel nacional, el 80% del electorado reclama cambios y los resultados electorales del pasado 13 de agosto así lo confirmaron, preanunciando y amenazando la realidad con nuevos paradigmas, no sólo respecto a una gestión de gobierno sino también respecto de un cambio radical en las reglas políticas y económicas que hoy nos atraviesan.

El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Neuquén Distrito I, y la Universidad de Flores, sede Comahue se unieron para visibilizar la salud mental con la voz de reconocidos actores de ese campo. LMNeuquén consultó a sus referentes para que expliquen su percepción con respecto a las consecuencias de tanta incertidumbre y que brinden consejos para cuidar las emociones.

Cómo afecta la crísis política y economica en la salud mental

La psicóloga Sabrina Contreras (Mat. 1255) es quien preside el Colegio de Psicólogos de la provincia de Neuquén, y reflexionó sobre el rol de los cambios políticos y el uso de redes sociales en la salud mental.

¿Cómo afectan estos cambios políticos y la crisis económica a la salud mental de los neuquinos?

No podemos negar que estamos en un momento complejo. Los efectos de la pandemia y pospandemia incrementaron ciertos cuadros relacionados a la ansiedad y la depresión. Aumentó de manera significativa la consulta a profesionales de la psicología, poniendo en evidencia la importancia del cuidado de una salud integral. Sin dudas, el contexto social, político y económico del país y la zona, impactan directamente en un malestar generalizado. La incertidumbre por el futuro, las dificultades para prever un futuro más favorable que el actual y las dificultades económicas, son temas que los pacientes traen al consultorio de manera recurrente.

Por otro lado, podemos observar con preocupación el incremento de conductas violentas y el deterioro en el entramado de los vínculos, fácilmente visible en situaciones cotidianas de la calle. Una problemática que observamos en la dinámica de los consultorios, es que ante el deterioro de las condiciones económicas, es más difícil para los pacientes, sostener los espacios de tratamiento. Las sesiones se empiezan a espaciar y pasan de ser semanales a quincenales. Además, desde el lugar de los profesionales, es difícil sostener la atención mediante las obras sociales, ya que reconocen montos que están por detrás de los aumentos generados por la inflación. Otro aspecto que no quiero dejar de mencionar, es que el consumo problemático de sustancias legales e ilegales, va en aumento y no tenemos toda la infraestructura de servicios necesarios para atender adecuadamente la problemática. Sin dudas, un tema a trabajar de manera urgente.

¿Qué se recomienda para el cuidado de la salud psico emocional?

Más allá de la complejidad del contexto, y pensando en acciones cotidianas que aporten al bienestar, se recomienda la práctica de actividad física regular y la disminución del uso de las pantallas. Está bien informarse, pero sin estar pendiente del “bombardeo” constante de problemas en redes y medios de comunicación.

Tener espacios de recreación, lectura, amistades, desarrollar actividades artísticas, permanecer en espacios al aire libre y fundamentalmente cambiar redes sociales tecnológicas por redes de acción comunitaria que permitan vincularse con otros y que aporten valor a los demás. Hoy más que nunca es fundamental trabajar en sí mismo y desarrollar formas más amables y amorosas. Y, por su puesto, en caso de ser necesario, recurrir a un profesional.”

psicologas neuquen.jpg

Por su parte, Fabiana Del Coll (Mat 994), vicedecana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores (UFLO), habló sobre las principales causas que derivan en consultas a psicólogos. “En los espacios de psicoterapia los psicólogos recibimos una multiplicidad de consultas: pareja, crianza, consumo problemático y alimentación. No tenemos forma de concebir la salud sin tener en cuenta las causas sociales, políticas y económicas. Cada uno de nosotros se enfrenta a reproducir la sintomatología de un sistema. Esto nos invita a pensar el impacto que tiene la incertidumbre que presenta Argentina hoy", explicó.

"La situación electoral no aparece tanto en la consulta, pero si la incertidumbre generalizada y las situaciones polares “blanco o negro”. En estos casos la salud del paciente depende de cuantos recursos económicos y socio afectivos tiene para afrontar estas crisis y los posibles cambios", aclaró.

¿Las redes sociales son perjudiciales para la salud mental?

Las redes sociales nos están invitando a reflexionar también sobre cuál es la voz popular, mas allá de lo que los medios oficiales nos puedan decir. Vemos que muchas veces a través de las redes sociales no encontramos un lugar seguro y sano, como sí se encuentra en el consultorio. Sin embargo, hay que tener cuidado con el uso de las redes y con mensajes desesperanzadores que se reproducen. Se recomienda no creer en todo lo que se ve y tratar de forjar la propia opinión.

¿Se puede pensar en la salud mental de manera integrativa?

Luego de la pandemia, nos pusimos a prueba respecto del encierro, la pérdida de seres queridos, la vida y la muerte. Nos dejó la enseñanza de que las respuestas no son individuales sino que tenemos que pensar la salud de manera colectiva, pero esto no sucedió.La vida tiene sentido cuando sentimos que, a pesar de que los problemas, si trabajamos cooperativamente en comunidad, es posible una vida mejor, expresando un deseo de cambio y progreso, aprender a reaccionar gestionando emociones, asumir compromisos y sostenerlos a largo plazo. Si nos quedamos sentados en el “banquito de la queja” nos vamos a terminar contagiando del malestar social producto de las redes y no de la reflexión.

La única forma de crear salud en una comunidad es entender que nadie en una sociedad se salva solo. En contraposición a ello tenemos que preguntarnos: ¿Cuál es el presupuesto que está destinado a la salud mental en Argentina?”

Actividades en Neuquén y Cipolletti

Organizadas por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Neuquén DI, los días 6 y 7 de octubre se realizaron las Primeras Jornadas Patagónicas de Salud Mental Perinatal: con el objetivo de visibilizar la importancia de la salud mental en los primeros tiempos de la vida, y las problemáticas que emergen a partir desde la gestación hasta la llegada del bebé y sus primeros tres años de vida. Se trataron temas referidos al duelo, la crianza, l legislación y los dispositivos con los que contamos en la zona y que se dedican a la temática. Participaron profesionales de la medicina, obstetricia, psiquiatría, psicología y otras disciplinas. El evento contó con especialistas de Chile y de distintos puntos del país.

En la Sede de Cipolletti de la Universidad de Flores se desarrolló la Semana de la Salud Mental, entre el 9 y el12 de octubre. Bajo el lema, “Salud mental es estar acompañados: visibilizando practicas integrales de la salud”, se realizaron 22 actividades junto a organizaciones civiles. Incluyeron charlas, talleres, muestras de arte y comunicación, que fueron diseñadas para transmitir herramientas de procesamiento de salud más allá de los dispositivos convencionales.