Habrá desvíos en la Ruta 40 por obras en el puente de La Rinconada

La medida comenzará este martes y se extenderá durante unos 60 días. Recomiendan circular con precaución en la zona.

Vialidad Nacional informó que a partir de este martes 9 de septiembre se implementarán desvíos en la Ruta Nacional 40 , a la altura del puente sobre el río Collón Curá, en el paraje La Rinconada . La medida regirá por un período aproximado de 60 días y responde a la necesidad de avanzar con un plan de reparación integral sobre la calzada.

Las obras contemplan la demolición del pavimento existente, la preparación de una nueva subbase granular y la posterior colocación de pavimento de hormigón . Este tipo de trabajos es indispensable para garantizar mayor seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura en uno de los corredores más transitados de la Patagonia.

Durante el tiempo que duren los trabajos, quienes circulen por la zona deberán utilizar desvíos de ripio habilitados por la propia Dirección Nacional de Vialidad. Desde el organismo solicitaron máxima responsabilidad al volante y el cumplimiento estricto de la señalización preventiva.

image

Desde Vialidad Nacional, remarcaron: “Solicitamos extremar las precauciones porque son desvíos de ripio y estarán los equipos trabajando”. La advertencia apunta a reducir el riesgo de siniestros en un sector que tendrá presencia constante de maquinaria pesada y personal en obra.

El puente sobre el Collón Curá, en La Rinconada, es un punto estratégico de conexión para el tránsito de la provincia de Neuquén. Forma parte del trayecto de la Ruta Nacional 40, uno de los ejes más importantes del país, que vincula a miles de automovilistas, transportistas y turistas que viajan por la cordillera.

Por ello, Vialidad insistió en que los tiempos de viaje podrían verse afectados y recomendó planificar los traslados con antelación.

ON - Puente nuevo La Rinconada (7).jpg Omar Novoa

Información al usuario

Para evacuar dudas y obtener información actualizada sobre el estado de rutas, Vialidad recordó que se encuentra disponible el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, en los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, así como en el correo electrónico [email protected].

A su vez, destacaron que el estado de los caminos puede consultarse en cualquier momento a través del sitio oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales, donde se actualizan los partes viales de todo el país.