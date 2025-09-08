Guillermo Francos, tras la derrota del oficialismo: "Es momento de hacer autocrítica"

El jefe de Gabinete de la Nación, habló luego de la derrota de LLA, por una diferencia de 13 puntos en las elecciones legislativas en Buenos Aires.

Guillermo Francos , jefe de Gabinete, fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno Nacional en hablar sobre la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses .

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, calificó a estos resultados como "un viento muy fuerte" , y adhirió a las palabras que el presidente Javier Milei brindó este domingo por la noche tras conocerse los resultados: "Es momento de hacer autocrítica, de analizar, de ver en qué fallamos".

El funcionario también hizo referencia a la economía e indicó que se debe analizar "por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política”.

Francos admitió que deberán revisar su accionar político: "Al pueblo no le cayó bien"

En este sentido, aseguró que el gobierno de igual manera no cambiará su rumbo: "Estamos convencidos que el equilibro fiscal es la base de un crecimiento económico". Y agregó: "El pase de la macroeconomía a la micro para la gente es muy importante".

Desde La Libertad Avanza esperaban un triunfo técnico, algo que Feinmann calificó como "algo de soberbia" y Francos admitió también la necesidad de revisar el accionar político: "Puede ser. Yo creo que sin hacerlo voluntariamente tal vez se transmitió esa sensación a la gente y, en general, al pueblo no le cayó bien", concluyó.

Este lunes se llevará a cabo una reunión de Gabinete, en la que se analizará el escenario electoral y "vamos a tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo”, planteó Francos.

Reunión de Gabinete luego de la derrota bonaerense en las urnas

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, convocada para las 9.30 en el Salón Eva Perón, con la participación de los principales ministros y secretarios del Ejecutivo.

En la reunión se discutirá, principalmente, el cambio de estrategia necesario de cara a las elecciones de octubre. Estos comicios son esenciales para el oficialismo, que necesita un aumento de representación en el congreso para impulsar sus iniciativas con menos resistencia.

Las elecciones de este domingo arrojaron un triunfo a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Con más del 47% de los votos, Fuerza Patria mantuvo todas las bancas que puso en juego en la Cámara de Diputados y en el Senado, y además sumó más escaños.

"Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir, lo que hay que hacer es aceptar los resultados. Hemos tenido un revés electoral", dijo en un tono autocrítico el jefe de Estado tras conocer los resultados electorales.

Javier Milei tras aceptar la derrota: "El rumbo no se va a modificar"

Para el Presidente queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales", afirmó.

"También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar", dijo el Presidente y aseguró: “vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones".