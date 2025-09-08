El día después: Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete tras la contundente derrota electoral

Será en Casa Rosada, luego del domingo electoral en el distrito más importante del país. Buscan repensar la estrategia para las elecciones de octubre.

El presidente Javier Milei mantendrá una reunión de Gabinete durante la mañana de este lunes. La cumbre se realizará en Casa Rosada y participarán todos los ministros y secretarios presidenciales tras la derrota en las elecciones bonaerenses.

En la reunión se discutirá, principalmente, el cambio de estrategia necesario de cara a las elecciones de octubre. Estos comicios son esenciales para el oficialismo, que necesita un aumento de representación en el congreso para impulsar sus iniciativas con menos resistencia.

Las elecciones de este domingo arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires . Con más del 47% de los votos, Fuerza Patria mantuvo todas las bancas que puso en juego en la Cámara de Diputados y en el Senado, y además sumó más escaños.

Kicillof bunker

Este fue un resultado adverso para La Libertad Avanza, que perdió por más de 13 puntos, lo que significó un duro golpe para el oficialismo nacional, puesto que esperaban que los comicios funcionen a modo de termómetro social, tal como sucedió con las elecciones en CABA.

Luego de que se confirmara el resultado, Milei habló en el búnker de LLA, en La Plata, y ensayó una autocrítica en la que admitió errores políticos.

La autocrítica de Javier Milei

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir, lo que hay que hacer es aceptar los resultados. Hemos tenido un revés electoral”, dijo en un tono autocrítico el jefe de Estado.

El Presidente estuvo acompañado por algunos de los integrantes de su Gabinete, con quienes se abrazó arriba del escenario. Según información de Infobae, tendrá lugar alrededor de las 09.30.

Junto a él subieron el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. Además, estuvieron en el escenario el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador político, Sebastián Pareja.

Javier Milei bunker (2)

“Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, aseguró Milei, que tras las semanas turbulentas que afrontó el Gobierno y que podrían haber marcado el rumbo de las elecciones.

Javier Milei tras aceptar la derrota: "el rumbo no se va a modificar"

Para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó.

“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo el Presidente y aseguró: “vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”.

Embed - La palabra de Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: "No se retrocede ni un milímetro"

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar”, insistió. De esta manera, reiteró: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.

“Si hemos cometido errores desde lo político, los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores”, concluyó.