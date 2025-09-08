La Neuquinidad hará una campaña sin pintadas ni afiches

Los candidatos por la fuerza provincial que dirige el gobernador Rolando Figueroa aseguran que solo habrá propaganda en lugares habilitados.

La candidata a senadora por La Neuquinidad , Julieta Corroza, anunció que su campaña no incluirá pegatinas en columnas de alumbrado, pintadas en paredones -tampoco en espacios de uso común-, ni la colocación de corrugados o lonas en espacios públicos no habilitados.

La Neuquinidad, el frente de partidos que lidera el gobernador Rolando Figueroa, tampoco utilizará las lonas que suelen colocarse en las zonas rurales y a las que se conocen como rafias. "El problema con ellas es que el viento las desprende y no sólo generan contaminación, sino también un riesgo para los animales", aseguró la primera candidata a senadora por esta fuerza.

“Las vecinas y los vecinos de Neuquén eligieron en 2023 un cambio de la política tradicional”, dijo la candidata. Y agregó: “Nosotros escuchamos ese mensaje y lo vamos a respetar a lo largo de nuestra campaña”.

La candidata a senadora ratificó el compromiso de no rayar piedras ni entorpecer el paisaje y no derrochar recursos con cartelería en exceso. Además, pidió a los jóvenes controlar que esto no suceda y alerten en caso de encontrar pintadas o carteles en infracción.

Julieta - Jóvenes 2025 01 la neuquinidad

Es conocido que llegado el momento previo a las elecciones se utilizan métodos controvertidos para la ciudadanía, que no sólo generan contaminación visual, sino también trastornos en el medio ambiente y problemas, inclusive, con animales que ingieren parte de material como plásticos o pasturas que son contaminadas con pintura. “Esas prácticas forman parte del pasado y no las vamos a aplicar”, enfatizó Corroza.

De esta manera, La Neuquinidad, frente de partidos que conduce Rolando Figueroa, apuesta a una campaña amigable con el medio ambiente, y sólo utilizará espacios habilitados para la difusión de la propuesta provincialista, insistieron.

"No se trata de una decisión nueva, sino de la continuidad de lo realizado rumbo a las provinciales de 2023, que ganó Figueroa, donde se firmó un Manifiesto Ambiental con organizaciones de jóvenes. Aquella también fue una campaña con el menor impacto ambiental posible y en su agenda marcaron la premisa del cuidado y protección del ambiente, que encargaron a su equipo velar por el cumplimiento", aseguraron.

Campaña limpia

La Neuquinidad fue la primera alianza que dio a conocer los nombres con los que irá a los comicios de octubre. La primera candidata a senadora será la ministra Julieta Corroza, acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. En la categoría de Diputados, la lista estará encabezada por la periodista Karina Maureira, seguida por el docente e investigador del Conicet Joaquín Perrén y María José Rodríguez, en representación de un armado que busca consolidar el proyecto provincial en el Congreso.

julieta corroza senadora la neuquinidad Sebastián Fariña Petersen

Corroza remarcó que esta coalición se construye sobre la base del consenso, en un contexto nacional signado por la falta de diálogo. “En lugar de una grieta que daña el bienestar de los ciudadanos, en Neuquén trabajamos con un único objetivo: mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos”.

La ministra valoró el rol del gobernador Figueroa en la conformación de esta alternativa plural. “Rolando ha sido muy inteligente. Cada partido que se ha ido sumando, cada persona que se suma a este proyecto, sabe que estamos acá para defender nuestros recursos y garantizar que primero los neuquinos vivan mejor”, subrayó.