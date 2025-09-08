Se vienen días de lluvia y viento en Neuquén: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El pronóstico del SMN anuncia inestabilidad desde el martes hasta el jueves, con precipitaciones más intensas en gran parte de la provincia.

El clima vuelve a ser protagonista en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó qu e, tras un inicio de semana estable y con temperaturas agradables , se aproximan jornadas de inestabilidad que traerán lluvias a la ciudad de Neuquén y a distintas localidades del interior . Según el parte oficial, el fenómeno se extenderá principalmente entre el martes y el jueves, con diferentes niveles de intensidad según la región.

En la capital provincial, el martes se prevé un aumento de nubosidad y la posibilidad de chaparrones aislados durante la tarde y la noche, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Mientras las temperaturas serán agradables, se estima que la mínima será de 10°C y ascenderá hasta los 20°C. Además, se espera viento durante todo el día, las ráfagas oscilarán entre los 40 y 59 km/h.

El miércoles, la situación se repetirá: las precipitaciones podrían llegar en distintos momentos del día, aunque siempre con baja a moderada probabilidad. Se estima que la temperatura más baja se registrará durante la mañana y será de 11°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C. El viento se hará sentir con más fuerza, con ráfagas de entre 60 y 78 km/h.

El temporal de viento y lluvia

Para el jueves, en tanto, el SMN mantiene los mismos valores de chance de lluvias, lo que marca un escenario de tres días consecutivos con inestabilidad en la ciudad. La temperatura máxima podría llegar a los 21°C y el viento llegaría durante la noche con ráfagas de 50 km/h

Aunque no se esperan tormentas fuertes ni acumulados significativos en Neuquén capital, el organismo nacional advierte que las precipitaciones podrían darse en forma de chaparrones dispersos, por lo que se recomienda precaución a la hora de circular.

El centro provincial: Zapala y Cutral Co

En localidades como Zapala y Cutral Co, el pronóstico muestra un patrón similar al de la capital. El martes y miércoles habrá entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias, principalmente hacia la tarde y la noche. El jueves, en cambio, el panorama se vuelve más marcado: el SMN eleva la probabilidad de precipitaciones hasta un 70%, lo que anticipa un día con lluvias más persistentes y un ambiente fresco.

Temporal de viento es Zapala.

En esta zona, además de la inestabilidad, se esperan ráfagas de viento moderadas a fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora, lo que refuerza la recomendación de circular con precaución.

Lluvias en la cordillera, el norte neuquino y los pasos internacionales

El sector cordillerano será uno de los más afectados por el ingreso de humedad. En San Martín de los Andes, Villa La Angostura y el área de Chapelco, se anuncian precipitaciones desde el martes hasta el jueves, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70%. Estas lluvias podrían presentarse de manera más persistente y continua que en el resto de la provincia, lo que impactaría tanto en la vida cotidiana como en la actividad turística que sigue vigente en la zona. Además, el viento se hará sentir durante los tres días con ráfagas de entre 50 y 69 km/h.

En Aluminé, el martes y miércoles el SMN indica probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%, extendiéndose también al jueves. Las condiciones mejorarían recién a partir del viernes, con un descenso en la probabilidad de precipitaciones.

aluminé

En el norte neuquino, especialmente en Chos Malal, el pronóstico es coincidente: martes, miércoles y jueves con chances de lluvias de entre el 40% y el 70%. Este escenario también se repetirá en los pasos internacionales, como Pino Hachado y Copahue, donde las precipitaciones podrían complicar la transitabilidad en la zona de alta montaña. Se recomienda a los automovilistas y transportistas que consulten el estado de los pasos antes de viajar y extremen las medidas de precaución. En cuanto al viento, se hará sentir durante los tres días con ráfagas de entre 60 y 79 km/h.

Recomendaciones y perspectiva

El SMN recuerda que, aunque las probabilidades de lluvias en la ciudad de Neuquén y en el centro provincial no implican necesariamente tormentas fuertes, las precipitaciones aisladas pueden afectar la visibilidad y las condiciones de circulación. En la cordillera, en tanto, las lluvias intensas podrían venir acompañadas de viento, lo que incrementa los riesgos habituales de la temporada.

La perspectiva para el fin de semana es más alentadora. Desde el viernes, la mayoría de las localidades de la provincia presentan bajas probabilidades de lluvias y un aumento paulatino de las temperaturas, con máximas que superarán los 20 grados en el norte y centro neuquino.