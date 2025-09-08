Misión imposible: el regreso de Neuquén a Cipolletti fue catastrófico

La circulación fue caótica en el puente carretero y también en el tercer puente por accidentes y controles.

La circulación en los dos puentes es muy lenta. Fotos archivo.

Este lunes por la tarde, como es habitual en los horarios pico, el tránsito es muy lento para quienes volvían a Cipolletti o a las distintas ciudades del corredor del Alto Valle rionegrino, desde la capital neuquina. La tarea de volver a casa para los rionegrinos es una misión casi imposible.

Pasadas las 15 del lunes, un choque entre un auto y una camioneta generaron problemas en la circulación en la zona del tercer puente , con filas de autos kilométricas que incluso llegaban al Cañadón de las Cabras y a la Ruta 7.

Pero el caos no termina ahí. En la zona del puente carretero también hay demoras de hasta una hora y media para cruzar. Según datos policiales, algunos incidentes viales menores generaron grandes problemas para garantizar la circulación.

La situación permanece compleja desde las 16 y persiste mientras cae el sol.

Un choque en el Tercer Puente

Pasadas las 15 de este lunes, un fuerte choque entre una camioneta utilitaria y un auto, generó inconvenientes en el tránsito. Dos hombres se vieron involucrados y tuvieron que ser asistidos por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme).

El siniestro, del lado rionegrino del tercer puente, fue protagonizado por un Peugeot 208 que intentaba cruzar la calzada de la ruta de norte a sur cuándo fue impactado por una camioneta Renault Kangoo.

El auto era conducido por un hombre de 32 años oriundo de Cipolletti, que desde la banquina norte intentó cruzar a la banquina sur. Fue en esa maniobra cuándo fue impactado por la utilitaria que circulaba desde Cipolletti a Neuquén y que era conducida por un hombre de 74 años.

Ambas personas presentaron cortes superficiales y fueron asistidos por personal de salud, sin lesiones de gravedad. Sólo se registraron daños materiales de consideración en los rodados.

A causa del hecho, el tránsito permanece muy lento, con filas de autos de ambos lados. Sin embargo, la circulación no se cortó, ya que ambos vehículos quedaron sobre una de las banquinas.