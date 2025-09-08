Ataque armado en Jerusalén: una de las víctimas fatales era de Argentina

El incidente se registró en el norte de esa ciudad de Israel este lunes, cuando palestinos, abatidos posteriormente en el lugar, abrieron fuego contra civiles.

Dos hombres abrieron fuego contra un autobús que transportaba civiles en el norte de Jerusalén y asesinaron al menos a seis personas . Según confirmaron fuentes oficiales, los atacantes eran de origen palestino y fueron abatidos en el lugar.

El episodio se registró poco después de las diez de la mañana, hora local, en las inmediaciones de una concurrida parada en el cruce de Ramot, cerca de dos asentamientos israelíes. Según se conoció en las últimas horas, una de las víctimas fatales era una ciudadana argentina que vivía en Israel desde su infancia.

Según confirmó su yerno a la TV estatal israelí, la mujer era Sarah Mendelson y tenía 60 años. Formaba parte del liderazgo del movimiento juvenil sionista religioso Bnei Akiva. Una foto compartida en medios israelíes la retrata durante una visita reciente al sitio de la masacre del festival Nova , donde cientos de jóvenes fueron asesinados a durante los ataques terroristas del 7 de octubre.

Según informaron medios locales, se dirigía a su trabajo en Jerusalén cuando fue alcanzada por los disparos, convirtiéndose en la única víctima identificada como extranjera entre los fallecidos.

Según confirmó un portavoz del movimiento sionista, la mujer se desempeñaba gestionando las relaciones con las autoridades locales en el departamento de tesorería de la organización.

Quiénes son las otras víctimas fatales del tiroteo en Jerusalén

Cuatro de las víctimas fueron identificadas como:

Yaakov Pinto , de 25 años, emigró desde España a Israel y se había casado recientemente. Residente de Jerusalén, representaba una vida en construcción en lo que consideraba su hogar nacional.

Rabino Levi Yitzhak Pash , docente en una yeshivá de Jerusalén y residente de Tel Zion. Además de su rol rabínico, se desempeñaba en tareas de mantenimiento en el centro de estudios.

Israel Mentzer , de 28 años, y Yosef David , de 43, ambos residentes de Ramot, el barrio donde ocurrió el ataque. Mentzer era estudiante, mientras que David se dirigía a su kollel (yeshivá para hombres casados) al momento de la emboscada.

Rabino Mordechai Steinsteg (o Steintzag), de 79 años, había emigrado desde Estados Unidos a Israel en 1993. De formación cardiólogo, era conocido como fundador y dueño de "Dr. Mark’s Bakery", una panadería muy popular en Beit Shemesh. Su vida combinaba la ciencia con la tradición comunitaria.

Hamás reivindicó el ataque: “Fue una respuesta natural”

El grupo islamista Hamás reivindicó el ataque, calificándolo como una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra” Israel contra su pueblo.

En un comunicado oficial, la organización armada y militar palestina, en conflicto bélico con Israel, destacó que se trató de una acción llevada a cabo por “luchadores de resistencia” y advirtió que la confrontación se intensificará en los próximos días.

"Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes", sostuvo el grupo, que llamó a extender la resistencia armada en Cisjordania.

Esta es la maldad a la que se enfrenta Israel.



Dos terroristas palestinos abrieron fuego contra un autobús en Jerusalén, apuntando a pasajeros, transeúntes y cualquier persona que estuviera a su alcance.

5 personas fueron asesinadas.

Más de una docena de heridos.



— Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 8, 2025

Las reacciones ante el ataque

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acudió al lugar del tiroteo pocas horas después de haberse registrado. Tras mantener una reunión con los responsables del aparato de seguridad tras el ataque, afirmó: "Estamos en guerra, una intensa guerra contra el terrorismo en varios frentes".

"Cuando digo que estamos en guerra intensa en varios frentes, quiero decir que hemos tenido, por supuesto, grandes éxitos contra los regímenes y organizaciones terroristas. Sin embargo, la guerra continúa, tanto en la Franja de Gaza, donde destruiremos a Hamás, como prometimos, y liberaremos a todos nuestros rehenes, como, lamentablemente, también en Jerusalén", añadió.