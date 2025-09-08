El incidente se registró en el norte de esa ciudad de Israel, cuando dos palestinos, abatidos posteriormente en el lugar, abrieron fuego contra civiles.

Tiroteo en Jerusalén: al menos seis muertos en un ataque armado contra un autobús

Dos hombres abrieron fuego contra un autobús que transportaba civiles en el norte de Jerusalén y asesinaron al menos a seis personas . Según confirmaron fuentes oficiales, los atacantes eran de origen palestino y fueron abatidos en el lugar.

El episodio se registró poco después de las diez de la mañana, hora local, en las inmediaciones de una concurrida parada en el cruce de Ramot, cerca de dos asentamientos israelíes.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), informó que al menos doce personas resultaron heridas , siete de ellas en estado grave por impactos de bala. Otros, en tanto, fueron atendidos por lesiones provocadas por vidrios y fragmentos tras la ráfaga de disparos.

Dos hombres de unos 30 años y otro de unos 50 murieron en el acto. Una mujer de unos 50 años, en cambio, fue trasladada en estado crítico al hospital, pero perdió la vida horas después. Más tarde se confirmó otro deceso, aunque no hubo más precisiones.

La restante víctima, la única identificada de momento, fue Yaakov Pinto, un joven español de 25 años nacido en Melilla que vivía hace algunos años en Israel, donde recientemente se había casado.

Cómo fue el ataque en Jerusalén

Los dos atacantes llegaron armados y dispararon contra el colectivo y las personas que esperaban en la parada. Un soldado que se encontraba en el lugar reaccionó rápidamente y, junto a varios civiles armados, respondió al ataque y neutralizó a los agresores.

“Los terroristas fueron neutralizados y sus muertes se confirmaron en el lugar”, señaló la Policía en un comunicado oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelinSpanish/status/1964990030478209462%20&partner=&hide_thread=false Esta es la maldad a la que se enfrenta Israel.



Dos terroristas palestinos abrieron fuego contra un autobús en Jerusalén, apuntando a pasajeros, transeúntes y cualquier persona que estuviera a su alcance.

5 personas fueron asesinadas.

Más de una docena de heridos.



Israel… pic.twitter.com/RkcQb3n2vI — Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 8, 2025

En paralelo, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para evacuar a los heridos, recuperar armas y municiones utilizadas en el ataque y asegurar el área. Entre lo incautado se encontraron fusiles automáticos y un cuchillo.

Hamás reivindicó el ataque: “Fue una respuesta natural”

El grupo islamista Hamás reivindicó el ataque, calificándolo como una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra” Israel contra su pueblo.

En un comunicado oficial, la organización armada y militar palestina, en conflicto bélico con Israel, destacó que se trató de una acción llevada a cabo por “luchadores de resistencia” y advirtió que la confrontación se intensificará en los próximos días.

“Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes”, sostuvo el grupo, que llamó a extender la resistencia armada en Cisjordania.

Las reacciones ante el ataque

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acudió al lugar del tiroteo pocas horas después de haberse registrado. Tras mantener una reunión con los responsables del aparato de seguridad tras el ataque, afirmó: "Estamos en guerra, una intensa guerra contra el terrorismo en varios frentes".

"Cuando digo que estamos en guerra intensa en varios frentes, quiero decir que hemos tenido, por supuesto, grandes éxitos contra los regímenes y organizaciones terroristas. Sin embargo, la guerra continúa, tanto en la Franja de Gaza, donde destruiremos a Hamás, como prometimos, y liberaremos a todos nuestros rehenes, como, lamentablemente, también en Jerusalén", añadió.

Netanyahu Israel Jerusalen El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acudió al lugar del tiroteo pocas horas después de haberse registrado.

En tanto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el atentado y expresó que el "terrorismo nunca les someterá ni logrará sus objetivos".

"El impactante ataque nos recuerda una y otra vez que luchamos contra el mal absoluto. El mundo debe comprender a qué nos enfrentamos. También debe interiorizar que el terrorismo nunca nos someterá ni logrará sus objetivos", dijo en la red social X.

Por su parte, Emmanuel Macron escribió en la misma plataforma que “Francia condena enérgicamente el atentado terrorista ocurrido recientemente en Jerusalén Este”. “Envío mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y a todo el pueblo de Israel. Hay que poner fin al ciclo de derramamiento de sangre”, enfatizó el presidente francés.

“Solo mediante el poder de una solución política se podrá restablecer una paz estable y sostenible en toda la región”, completó.

Desde Hungría, en tanto, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, mencionó que “dos terroristas palestinos asesinaron a judíos en autobuses en un cruce en entrada de Jerusalén” y llamó a la comunidad internacional a posicionarse.

“Todos los países deben tomar una decisión clara: ¿están del lado de Israel o del lado de los yihadistas?”, declaró en una conferencia de prensa.

El Ejército israelí anunció el despliegue de tropas adicionales en Jerusalén y en las afueras de Ramala, capital administrativa palestina, con el objetivo de “combatir el terrorismo”.