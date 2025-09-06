Conmoción: un hombre secuestró sus dos hijos de 2 y 6 años, después los mató

El crimen es estremecedor. La mamá de los pequeños los buscó desesperados durante tres días y el final fue el peor. A él lo encontraron muerto.

Un brutal crimen causa gran conmoción por estas horas, tras conocerse que un hombre secuestró a sus dos hijos y luego los mató. Los cuerpos de Francisco y Alfonsina fueron encontrados sin vida junto al de su padre. La Policía cree que el hombre planificó todo.

Alfonsina tenía 2 años y Francisco 6, ambos fueron hallados muertos junto a su padre, dentro de un auto en el arroyo Don Esteban, en Uruguay. El hallazgo ocurrió tres días después que se los llevara de la casa de su madre sin autorización.

Andrés Morosini, papá de los chiquitos, los secuestró de la casa de su expareja, Micaela Ramos , en Mercedes y escapó a gran velocidad en el auto. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que t enía antecedentes penales e incumplió una medida cautelar, mató para dañar a la mamá de sus hijos.

El miércoles último, el hombre de 28 años fue hasta la casa de Ramos y se llevó por la fuerza a sus dos hijos. Según confirmó la Policía, hubo “amenazas verbales” previas de Morosini hacia la joven, madre de los dos niños, y esto disparó la inmediata intervención de la fiscalía del caso.

Morosini era del barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Mercedes, donde también vivían sus hijos. De chico había vivido cerca del Hipódromo Viera y Benavidez, motivo por el cual se interesó tempranamente por los caballos y las carreras. Ya de adulto, se convirtió en jockey y practicaba turf, señaló TN.

El medio uruguayo El País indicó que fuentes del ambiente de ese deporte afirmaron que Morosini era “una persona extremadamente complicada y rebelde a nivel profesional”. Además, dijeron que “había sido suspendido por un año” y que “tuvo problemas”.

Una búsqueda desesperado y el pero final

Todo comenzó el miércoles pasado, día en el que Andrés entró ese día por la fuerza a su casa donde vive su expareja y se llevó a sus dos pequeños hijos por la fuerza. “Por favor, estoy desesperada. Necesito que me ayuden y que se movilicen conmigo”, pidió la mujer en un video de su cuenta de Facebook.

El auto de Morosini, un BYD rojo con matrícula KPA1970, había sido filmado por las cámaras de seguridad en el peaje de la Ruta 2, hacia la localidad de Fray Bentos.

Los investigadores reunieron indicios que llevaron a enfocar la búsqueda en el departamento de Río Negro, específicamente cerca del arroyo Don Esteban, en las inmediaciones de la Ruta 20. Cuando llegaron al lugar, los policías encontraron el auto de Morosini a tres metros de profundidad. En su interior, estaban los tres cuerpos.

Un vecino de la zona, que colaboró en el dramático operativo de rescate, contó el momento cómo fue el estremecedor momento que le tocó presenciar. “La verdad es que es una bruta tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por la corriente y las piedras ahí abajo”, contó.

El hombre fue quien ayudó a sacar el auto del fondo del agua con la colaboración de otros vecinos y las autoridades. Según dijo, el auto se encontraba a unos 70 metros del puente de la ruta 20, en las afueras de la cuidad de Young, en una zona de barrancas y terreno complicado.

“No había manera de sacarlo”, recordó, y detalló que fue necesario acercarse con maquinaria pesada para poder mover el vehículo. “Pegó un golpe bastante grande. Muy feo. Para uno que es padre, es una tragedia”, lamentó, visiblemente afectado por la situación.