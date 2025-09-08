Erin Patterson recibió la pena máxima por parte de la Justicia de Australia. Tiene 50 años y podrá pedir libertad condicional recién cuando llegue a los 83.

Cuatro familiares de su esposo fueron a comer a su casa y tres murieron: la condenaron a cadena perpetua en Australia

Una comida terminó en una tragedia y la responsable, según la Justicia de Australia, pagará por ello con una larga condena. Erin Patterson , quien asesinó con hongos envenenados a tres de los cuatro familiares de su esposo a los que invitó a un banquete, fue condenada a cadena perpetua en una sentencia histórica.

La mujer de 50 años fue declarada culpable en julio de este año de matar en 2023 a los padres y a una tía de su marido, con el cual estaba en proceso de separación. Ahora, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, le dictó una dura pena que recién le dará la posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años .

Las víctimas fueron Don y Gail Patterson, padres de Simon, esposo de Patterson con quien tiene dos hijos, y Heather Wilkinson, su tía política . El único sobreviviente fue Ian Wilkinson , esposo de Heather y pastor de una iglesia local.

Tras el fallo, el hombre agradeció a la comunidad las “oraciones y mensajes de apoyo” recibidos, aunque pidió privacidad para continuar con el duelo.

La reunión, que comenzó con una oración y un ambiente cordial, quedó marcada por la intoxicación letal que sufrieron a causa del “Hongo de la muerte” (Amanita phalloides), considerado uno de los más venenosos del mundo.

Durante el juicio, Patterson argumentó que el envenenamiento fue accidental y que los hongos ingresaron al plato de ternera sin intención de su parte. Su esposo también había sido invitado, pero finalmente decidió no ir porque se sentía “incómodo” con la situación.

Casa hongos Australia El caso de los hongos envenedados que se llevó la atención de Australia y el mundo ocurrió en 2023 en la localidad de Leongatha.

Sin embargo, en julio un jurado de 12 personas la halló culpable de los tres homicidios y del intento de asesinato de Ian Wilkinson, rechazando su versión de los hechos.

"Estoy convencido de que el 16 de julio de 23, cuando inusualmente invitó a Simon, sus padres y su tía y tío a un almuerzo sin los niños para hablar sobre sus inexistentes problemas médicos, lo hizo con la intención de matarlos a todos. No mostró ninguna compasión por sus víctimas", explicó el juez en su sentencia.

Una tragedia que conmocionó a Australia

El caso ocurrió en 2023 en la localidad de Leongatha, estado de Victoria, y generó una ola de cobertura mediática sin precedentes. Creadores de podcast, documentalistas y cronistas especializados en crímenes y asesinatos viajaron hasta la zona rural de Morwell, cercana al lugar de los hechos, para seguir de cerca el proceso judicial.

Los cuatro familiares de su esposo sintieron malestares físicos después de participar de esa comida, donde degustaron piezas de carne cubiertas con setas, envueltas en hojaldre y acompañadas con puré de papas. Por ese motivo, acudieron al hospital y poco después tres de ellos murieron.

Sobreviviente Australia El único sobreviviente del caso de los hongos envenenados en Australia fue Ian Wilkinson, tío político de la mujer sentenciada.

El juez manifestó que Patterson había infligido un “trauma” profundo a las víctimas y a sus familias. “Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas. La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes”, remarcó al leer la condena.

"Considerando las circunstancias agravantes de su delito y las declaraciones de impacto en la víctima, no dudo en concluir que su delito se encuadra en la peor categoría de los delitos de asesinato e intento de asesinato", agregó el magistrado.

La sentencia del juez

La sentencia dictaminó cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional solo después de 33 años, cuando Patterson tenga 83.

El juez también le advirtió a la acusada que, debido a la intensa atención mediática, la mujer seguirá siendo una reclusa de notoriedad pública incluso tras décadas de encierro.

Juez hongos Australia El juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, le dictó la pena máxima a Erin Patterson en Australia.

"Ha permanecido en régimen de aislamiento continuo durante los últimos 15 meses y, como mínimo, existe una gran probabilidad de que, para su protección, continúe en régimen de aislamiento durante años", le dijo, en ese sentido.

"Dada la cobertura sin precedentes de su caso y los libros, documentales y series de televisión que ya se preparan sobre usted, es probable que siga siendo una prisionera notoria durante muchos años y, como tal, represente un riesgo significativo frente a otras reclusas", le dijo el magistrado.

Cómo reaccionó la acusada al fallo judicial

Patterson mostró escasa emoción durante la lectura del fallo. Apenas si cerró los ojos en algunos pasajes y llegó a mirar con enojo a los periodistas. Según señalaron medios australianos que cubrieron una jornada vital para el juicio, la mujer vestía una camisa estampada y tenía el cabello recogido.

La defensa había solicitado que la posibilidad de libertad condicional se fijara a los 30 años, alegando que la notoriedad del caso obligará a su clienta a pasar gran parte de la condena en aislamiento.

El Tribunal no solo no le concedió ese pedido sino que, además, extendió el plazo a 33 años. De todos modos, Patterson tiene ahora 28 días para apelar tanto la sentencia como la condena.

Tras recibir el fallo de parte del juez, Patterson fue escoltada fuera de la sala del Tribunal y trasladada otra vez al centro penitenciario femenino Dame Phyllis Frost, en Melbourne, Victoria.